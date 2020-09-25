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  2. Американец оставил пожилому доставщику пиццы 12 тысяч долларов чаевых

Американец оставил пожилому доставщику пиццы 12 тысяч долларов чаевых

Нет, речь не о миллионерах: сумму собрали пользователи платформы TikTok, сообщает Lenta.ru.


Дело было так. Житель штата Юта, постоянный клиент местной пиццерии Карлос Вальдез опубликовал в соцсети видео, как пожилой курьер оставляет блюдо у его двери, вежливо предлагая его попробовать. Пользователи TikTok разволновались, что 89-летнему Дерлину Ньюи приходится работать по 30 часов в неделю – ему не хватало пенсии для оплаты счетов.
 
Семья Вальдеза, видя бурную реакцию на видео, решила запустить кампанию по сбору средств помощи пенсионеру. В итоге американцы собрали 12 тысяч долларов. Деньги Вальдез отнес к двери Ньюи – символичный жест для доставщика пиццы. Пожилой курьер был очень растроган.

Как я могу вас отблагодарить? Я не знаю, что сказать, кроме спасибо, – сказал он.

Фото: pixabay.com
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