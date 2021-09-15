Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Алжирский дзюдоист отказался бороться с израильтянином на Олимпиаде. Теперь он дисквалифицирован на 10 лет

Алжирский дзюдоист отказался бороться с израильтянином на Олимпиаде. Теперь он дисквалифицирован на 10 лет

Инцидент произошел 24 июля: на летних Олимпийских играх в Токио представитель Алжира Фатхи Нурин отказался сразиться с израильтянином Тохаром Бутбалом, пишет Lenta.ru.
Нурина на ОИ сняли с соревнований, а теперь Международная федерация дзюдо наказала спортсмена десятилетней дисквалификацией. На такой же срок отстранен и тренер Нурина Амар Бениклеф. В федерации заявили, что оба алжирца использовали Игры как «платформу для протеста и продвижения политической и религиозной пропаганды». Кроме того, Нурина и Бениклефа обвинили в нарушении Олимпийской хартии. 

Летние Олимпийские игры в Токио прошли в период с 23 июля по 8 августа.

Фото из Instagram спортсмена
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы