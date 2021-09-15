Алжирский дзюдоист отказался бороться с израильтянином на Олимпиаде. Теперь он дисквалифицирован на 10 лет

Инцидент произошел 24 июля: на летних Олимпийских играх в Токио представитель Алжира Фатхи Нурин отказался сразиться с израильтянином Тохаром Бутбалом, пишет Lenta.ru.
Нурина на ОИ сняли с соревнований, а теперь Международная федерация дзюдо наказала спортсмена десятилетней дисквалификацией. На такой же срок отстранен и тренер Нурина Амар Бениклеф. В федерации заявили, что оба алжирца использовали Игры как «платформу для протеста и продвижения политической и религиозной пропаганды». Кроме того, Нурина и Бениклефа обвинили в нарушении Олимпийской хартии.
Летние Олимпийские игры в Токио прошли в период с 23 июля по 8 августа.
Фото из Instagram спортсмена