Алиса Фрейндлих, госпитализированная в конце декабря, вылечилась от COVID-19. Народная артистка СССР еще в больнице, однако при сохранении положительной динамики актриса в скором времени может быть выписана, проинформировали ТАСС в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.
"Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезное улучшение состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем", – рассказали в театре.
Алиса Фрейндлих проходит лечение в клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге, куда попала 25 декабря. В течение месяца актриса находилась в реанимации, где получала кислородную поддержку, а 26 января стало известно, что народную артистку СССР перевели в лечебное отделение.
Фото: ТАСС
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Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса
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