Алимбекова: самая ценная награда – эмоции родных

Олимпийская чемпионка по биатлону Динара Алимбекова в большом интервью подвела итоги прошедшего сезона.
- Какая из наград, завоеванных в этом сезоне, самая ценная для вас?
- Эмоции родных. Когда приехала домой, они в мельчайших подробностях рассказывали, как болели. Тоже, оказывается, готовятся к каждой гонке, у них сложились свои ритуалы. Почувствовала, что мне нельзя сейчас сдавать, потому что родные ждут от меня многого, а мне хочется их радовать.
- В начале сезона вы не ставили перед собой цели бороться за звание лучшей молодой биатлонистки. К концу появился азарт?
- Прошлым летом, да и в начале сезона, я вообще не знала, что для меня важно. Если и стояли какие-то цели, то они были не очень глобальными – хотелось наладить стрельбу, быть стабильной, в общем зачете занять место хотя бы в топ-20. Но больше всего мечтала, чтобы не тревожила боль в ногах. Знала, что, если она будет, ничего не смогу сделать – буду снова болеть на трассе и умирать на финише. О каких-то серьезных целях боялась даже заикнуться.
Полное интервью с Динарой Алимбековой читайте в завтрашнем номере «СБ. Беларусь сегодня».
Татьяна Литвинова
Фото: biathlon.by
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