Музыкальный продюсер Бари Алибасов решил необычно назвать своего будущего ребенка. Задумку знаменитости раскрыл его PR-директор Вадим Горжанкин, пишет Lenta.ru.
Алибасов хочет назвать ребенка Ковид, если это будет мальчик, либо Пандемия, если родится девочка.
– Он отметил, что пол ребенка еще не известен, – добавил Горжанкин.
PR-директор также рассказал, что танцовщица и помощница Алибасова Виктория Полторацкая сейчас на шестой неделе беременности.
– Она, конечно, удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась, – пояснил он.
Горжанкин отметил, что подобный выбор имени Алибасовым имеет свое объяснение.
– В отличие от многих артистов, известный продюсер видит во всем новые пути и возможности, даже в пандемии коронавируса, – заявил PR-директор.
Фото: ТАСС
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Алибасов определился с именем своего будущего ребенка
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