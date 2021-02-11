Алексей Швед вручил благодарственную грамоту турецкому бизнесмену за передачу благотворительного груза в адрес Минздрава Беларуси

В начале февраля турецкий бизнесмен передал в пользу Министерства здравоохранения Беларуси благотворительный груз медицинского назначения, включающий трехслойные защитные маски в количестве 1,3 млн штук.Генеральный консул Республики Беларусь в Стамбуле Алексей Швед, подписавший благодарственную грамоту, высоко оценил вклад частной инициативы в минимизацию последствий пандемии COVID-19.Церемония вручения благодарственной грамоты прошла сегодня в здании генконсульства Республики Беларусь в Стамбуле.Фото генконсульства Беларуси в Стамбуле