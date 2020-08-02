Алексей Котковец: не ожидал такого результата

22-летний копьеметатель на чемпионате Беларуси обновил национальный рекорд с результатом, который обеспечил бы ему бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио.

Алексей Котковец стал чемпионом Беларуси в метании копья. В первом же выходе в сектор он обновил национальный молодежный рекорд, отправив снаряд на отметку 83,09 метра. А в следующей попытке 22-летний спортсмен показал результат 86,05 метра – на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро такие метры обеспечили бы белорусу бронзу.

- Этот результат для меня космос – не ожидал, - говорит Алексей. – После попытки на 83 метра я уже был очень доволен. А 86 метров… Я и сам понимаю, что это была бы бронза в Рио, олимпийский норматив на Игры в Токио. Действительно очень высокий результат для меня.

- Эта попытка вдохновляет или дает поводы для размышления?

- Если бы я показывал такой результат на тренировках и в техническом исполнении до этого прочувствовал такую попытку, наверное, сильно не удивлялся бы. Получилось, что показал этот результат на чемпионате, так что скорее всего соревновательный дух сыграл свою роль. Сделал все более точно технически – и копье полетело. Но, повторю, после первой попытки тоже был счастлив – все же обновил личный рекорд.

- До этого твоим лучшим результатом было 82,84 метра. Допускаешь, что теперь к тебе будут относиться несколько иначе, ведь одно дело – попытки за 82 метра, другое – 86?

- Согласен, это два разных уровня. Но планка в 86 метров должна уложиться в голове, как это было с прежними результатами.

- Есть ощущение, что сейчас ты на пике?

- Нет. Технически не всегда получалось исполнить попытки так, как сегодня. Но понимаю, что еще можно добавлять: набрать силы, поработать над техникой.

- Тебе всего 22 года, а уже метаешь за 86 метров. Нет думаешь, что слишком рано вышел на такие результаты и готов ли к ним психологически?

- Лично для меня давления не будет. То, что метаю на 86 метров, придает уверенности. Если могу показать такой результат, значит, все хорошо. Надо продолжать работать: есть, что исправлять, и есть, куда добавлять.

- Помнится, и предыдущие личные рекорды ты устанавливал достаточно спонтанно...

- Когда в прошлый раз установил рекорд, мы хорошо отработали зиму, но я не мог определить, на какой результат способен. Когда вышли на улицу, уже на первой тренировке показывал попытки за 85 метров. На соревнованиях не все получилось, но тогда понимал, что могу побить личный рекорд. Сейчас, конечно, совсем другая история.

- 90 метров кажутся уже более реальными цифрами?

- Они-то кажутся более реальным, но чем дальше метаешь, тем сложнее добавлять.

- Твой сегодняшний результат – это и дополнительные призовые от банка.

- Получается, что так. Я никак не ожидал этого. Все-таки в этом сезоне было мало стартов, не было соревновательного духа. Вроде и знаешь, как подводить себя к соревнованиям, но есть большая разница между тем, когда в месяц проходит два-три турнира и когда соревнуемся раз в два месяца. Другие ощущения.

- Как продолжишь сезон?

- Выступлю на турнире на призы М. Желобовского, а потом, наверное, будет отпуск. За границу вряд ли поедем – в Украине не проводятся подходящие турниры, а в Польше или Германии скорее всего придется выдержать карантин.

- Обидно, что нынешние результаты не учитываются в олимпийский норматив в Токио?

- Да. Когда метнул, просто был рад результату. А потом… Да, очень обидно. Теперь надо ждать декабря. Можно будет выполнить норматив на февральском Кубке Беларуси. Условия, конечно, будут другие: тренировки в манеже, на улицу, наверное, не будем выходить. Тяжеловато придется, но все реально.

- Какие планы на отдых?

- Надо отдохнуть морально. Это был тяжелый сезон – вирус не дал повыступать за границей.

- Видели, как Таня Холодович поддерживала тебя с трибун…

- Да, и наш тренер даже голос посадил – так кричал, когда и Таня, и я были в секторе. Это привычно: у нас такая метательская семья, которая тренируется у одного тренера – Валерия Оксенчука. Я тоже смотрел за ее попытками – своими результатами мы мотивируем друг друга.