Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Алексей Котковец: не ожидал такого результата

Алексей Котковец: не ожидал такого результата

22-летний копьеметатель на чемпионате Беларуси обновил национальный рекорд с результатом, который обеспечил бы ему бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио.

Алексей Котковец стал чемпионом Беларуси в метании копья. В первом же выходе в сектор он обновил национальный молодежный рекорд, отправив снаряд на отметку 83,09 метра. А в следующей попытке 22-летний спортсмен показал результат 86,05 метра – на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро такие метры обеспечили бы белорусу бронзу.

- Этот результат для меня космос – не ожидал, - говорит Алексей. – После попытки на 83 метра я уже был очень доволен. А 86 метров… Я и сам понимаю, что это была бы бронза в Рио, олимпийский норматив на Игры в Токио. Действительно очень высокий результат для меня.

- Эта попытка вдохновляет или дает поводы для размышления?

- Если бы я показывал такой результат на тренировках и в техническом исполнении до этого прочувствовал такую попытку, наверное, сильно не удивлялся бы. Получилось, что показал этот результат на чемпионате, так что скорее всего соревновательный дух сыграл свою роль. Сделал все более точно технически – и копье полетело. Но, повторю, после первой попытки тоже был счастлив – все же обновил личный рекорд.

- До этого твоим лучшим результатом было 82,84 метра. Допускаешь, что теперь к тебе будут относиться несколько иначе, ведь одно дело – попытки за 82 метра, другое – 86?

- Согласен, это два разных уровня. Но планка в 86 метров должна уложиться в голове, как это было с прежними результатами.

- Есть ощущение, что сейчас ты на пике?

- Нет. Технически не всегда получалось исполнить попытки так, как сегодня. Но понимаю, что еще можно добавлять: набрать силы, поработать над техникой.

- Тебе всего 22 года, а уже метаешь за 86 метров. Нет думаешь, что слишком рано вышел на такие результаты и готов ли к ним психологически?

- Лично для меня давления не будет. То, что метаю на 86 метров, придает уверенности. Если могу показать такой результат, значит, все хорошо. Надо продолжать работать: есть, что исправлять, и есть, куда добавлять.

- Помнится, и предыдущие личные рекорды ты устанавливал достаточно спонтанно...

- Когда в прошлый раз установил рекорд, мы хорошо отработали зиму, но я не мог определить, на какой результат способен. Когда вышли на улицу, уже на первой тренировке показывал попытки за 85 метров. На соревнованиях не все получилось, но тогда понимал, что могу побить личный рекорд. Сейчас, конечно, совсем другая история.

- 90 метров кажутся уже более реальными цифрами?

- Они-то кажутся более реальным, но чем дальше метаешь, тем сложнее добавлять.

- Твой сегодняшний результат – это и дополнительные призовые от банка.

- Получается, что так. Я никак не ожидал этого. Все-таки в этом сезоне было мало стартов, не было соревновательного духа. Вроде и знаешь, как подводить себя к соревнованиям, но есть большая разница между тем, когда в месяц проходит два-три турнира и когда соревнуемся раз в два месяца. Другие ощущения.

- Как продолжишь сезон?

- Выступлю на турнире на призы М. Желобовского, а потом, наверное, будет отпуск. За границу вряд ли поедем – в Украине не проводятся подходящие турниры, а в Польше или Германии скорее всего придется выдержать карантин.

- Обидно, что нынешние результаты не учитываются в олимпийский норматив в Токио?

- Да. Когда метнул, просто был рад результату. А потом… Да, очень обидно. Теперь надо ждать декабря. Можно будет выполнить норматив на февральском Кубке Беларуси. Условия, конечно, будут другие: тренировки в манеже, на улицу, наверное, не будем выходить. Тяжеловато придется, но все реально.

- Какие планы на отдых?

- Надо отдохнуть морально. Это был тяжелый сезон – вирус не дал повыступать за границей.

- Видели, как Таня Холодович поддерживала тебя с трибун…

- Да, и наш тренер даже голос посадил – так кричал, когда и Таня, и я были в секторе. Это привычно: у нас такая метательская семья, которая тренируется у одного тренера – Валерия Оксенчука. Я тоже смотрел за ее попытками – своими результатами мы мотивируем друг друга.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Алексей Котковец: не ожидал такого результата
Рабочие встречи Президента, открытие биатлонного комплекса в Чаусах и празднование Дня ВДВ. Главное за субботу
Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
Татьяна Холодович выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике с результатом, который бы принес золото в олимпийском Рио. Алексей Котковец смог бы там претендовать на бронзу
«Неман» обыграл минское «Динамо» в центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Лучше Льюиса может быть только сам Льюис
«Арсенал» переиграл «Челси» в финале Кубка Англии по футболу
Следствие обращает внимание на нестыковки в показаниях задержанных в Беларуси россиян из ЧВК
«Ислочь» и «Славия» забили шесть голов — сильнее оказались «волки»
Саснович пробилась во 2-й раунд квалификации турнира в Палермо — первом после паузы из-за пандемии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Под откос
Внеочередная сессия Национального собрания откроется 3 августа
"Правда должна быть предъявлена обществу" - Лукашенко заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК
Стабильная работа, сохранение коллектива и высоких позиций - Ермакова об основных задачах Белгазпромбанка
Стрим с фестиваля красок ColorFest 2020 в Бресте
Лукашенко обсудил с Ермаковой ситуацию в "Белгазпромбанке" и поблагодарил за проделанную работу
Наблюдение за солнцем и мастер-классы для детей: минский планетарий отметил 55-летие
«Белшина» разгромила «Смолевичи» в поединке аутсайдеров чемпионата Беларуси
Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
Как новая. В Бобруйске открылась преобразившаяся детская больница
Под Лепелем пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ: инспекторы стреляли по колесам
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Но и утром все не так – нет того веселья…
В БГУ назвали конкурс на дневное бюджетное отделение
Украина включила Беларусь в «зеленый» список: самоизоляция и тест на COVID-19 теперь не нужны
Силам специальных операций - 90 лет! Репортаж из центра праздничных гуляний
В Советском районе Минска после обновления открылись два футбольных поля
На выезд из Беларуси очереди на внутренней границе Союзного государства сегодня нет
Читатели рассказали, как интернет-мошенники пытались обчистить их банковские карты
В Чаусах открылся современный биатлонный комплекс
ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах
Теннисный турнир US Open пройдет в запланированные сроки
Теннис. Ивашко одержал третью победу подряд
мнение
Михаил КУЧКО
Молочное лобби цифрой прирастать будет
В Жлобине спасатели ОСВОД вытащили двух мальчиков, завязших по шею в воде и грязи
Более 30 сортов арбузов, война с воронами, обмен опытом с бахчеводами других стран: как эксперимент владельца личного хозяйства под Гомелем превратился в прибыльный бизнес
Аналитик БИСИ: присутствие зарубежных боевиков на территории независимого государства всегда настораживает
О традициях обряда «Зажинки» Осиповичского района
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 686 пациентов с COVID-19
Журналистов пригласили в Голубицкую пущу, чтобы посостязаться в сборе грибов и ягод на скорость
В воскресенье в Беларуси до 27 градусов тепла
Эксперт в сфере национальной безопасности о задержании боевиков под Минском: задачей этой группы было отвлечь на себя внимание
Как реанимировать смородину после сбора урожая
Андрей Савиных о ситуации с задержанными бойцами иностранной ЧВК: в таких ситуациях требуется продуманный государственный подход, ориентированный на защиту государства и общества.
мнение
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Самбистка из обменника
Мы съездили в Клецкий район, чтобы узнать секреты высоких намолотов экипажей, на счету которых 2000-3000 тонн зерна
Мариев: высказывания о том, что в Беларуси задержанные боевики находились абсолютно случайно, лишь вызывают недоумение
Татьяна Раптунович — о том, как выявила первого в стране пациента с коронавирусом, нетипичных симптомах инфекции и внимании к деталям
Авторы
СКАНИРУЙТЕ