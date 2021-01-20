Программа-2025 определяет приоритеты социального развития государства. Об этом корреспонденту sb.by заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя Основные положения проекта Программы социально-экономического развития до 2025 года:
– Один из приоритетов программы – инвестиции в образование, здравоохранение, в инфраструктуру умных городов. К слову, те же Соединенные Штаты Америки сегодня предлагают делать ставку именно на эти сферы для того, чтобы выйти из коронакризиса. Человеческий капитал – человек, его качество жизни и здоровье – является наиболее важным для экономического роста. Хорошее образование дает возможность подготовить высококвалифицированных специалистов, способных генерировать новые знания, пользоваться новыми технологиями. Именно такие специалисты будут создавать максимальную добавленную стоимость. Таким образом, приоритет экономической программы определяет приоритет социального развития.
Эксперт также обращает внимание: основные параметры Программы-2025, которая определяет динамику развития страны на ближайшие пять лет, связаны в первую очередь с достаточно высокими темпами экономического роста – 4–5% в год. Это довольно реалистичные цели:
– Сейчас у Беларуси более благоприятные стартовые позиции после снижения из-за пандемии в 2020 году. Многие страны после введения жесткого локдауна и ряда ограничений фактически всей экономический деятельности получили очень сильные минусы. Наша страна по сравнению с другими показала хорошие темпы.
Фото: БЕЛТА
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Авдонин: Программа-2025 определяет приоритеты социального развития государства
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