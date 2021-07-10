Александрия собирает любителей книги

Кстати здесь же гости и участники праздника могут ознакомиться с тематическими выставками-продажами «Подвигу народа жить в веках», «Год народного единства», «Беларусь: традиции и обычаи, обряды», «Писатели-юбиляры 2021 года» и «Ура, каникулы!»Именно здесь с программой «Беларусь мая родная – маці-зямля», посвященной Году народного единства, выступил ОО «Союз писателей Беларуси». Работа площадки, на которой собрались литераторы, была наполнена выступлениями, презентациями, автограф-сессиями. Здесь же гости могли посмотреть фотовыставка Владислава Цыдика «Бачу Беларусь такой».Как всегда ярко прошла встреча с председателем Союза писателей Беларуси Николаем Чергинцом. Он представил свою новую книгу «А он не вернулся из боя» и провел автограф-сессию. Также перед гостями праздника выступил заслуженный артист Беларуси Эдуард Ханок, известный не только своим песенным творчеством, но и изданными в последнее время книгами.Юным читателям тоже не было скучно. Для них свою авторскую программу представила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах.А в завершении мероприятия при участии Могилевского областного отделения ОО «Союз писателей Беларуси», образцовой театральной студии «В точку!» ГУО «Могилевская детская школа искусств № 1», эстрадной вокальной студии «Планета КIDS» государственного учреждения культуры «Дворец культуры области» прошла литературно-музыкальная интерпреза.Все желающие приобрели сувенирную продукцию и книжную продукцию.