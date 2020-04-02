Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

Во Дворце Независимости прошло интервью Главы государства руководителю национального филиала (представительства) МТРК «Мир» Владимиру Перцову. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» готовит серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом для встречи стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня.

Тематика интервью — интеграционные процессы в Союзном государстве и ЕЭАС, подготовка к 75-летию Великой Победы, сохранение исторической памяти, актуальные проблемы международных отношений, в том числе урегулирование ситуации в Украине и ряд других вопросов.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (МТРК «Мир») создана решением глав государств —участников СНГ 9 октября 1992 года. Общий охват аудитории — более 174 миллионов человек. Основу вещания составляют информационно-аналитические программы, в которых освещаются основные ключевые события стран СНГ и мира, а также познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные ленты собственного производства.

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