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  2. Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

Во Дворце Независимости прошло интервью Главы государства руководителю национального филиала (представительства) МТРК «Мир» Владимиру Перцову. Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» готовит серию интервью к 75-летию Великой Победы. Еще одним поводом для встречи стал День единения народов Беларуси и России, который отмечается сегодня.

Тематика интервью — интеграционные процессы  в Союзном государстве и ЕЭАС, подготовка к 75-летию Великой Победы, сохранение исторической памяти, актуальные проблемы международных отношений, в том числе урегулирование ситуации в Украине и ряд других вопросов.

Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» (МТРК «Мир») создана решением глав государств —участников СНГ 9 октября 1992 года. Общий охват аудитории — более 174 миллионов человек. Основу вещания составляют информационно-аналитические программы, в которых освещаются основные ключевые события стран СНГ и мира, а также познавательные, развлекательные и публицистические программы, документальные ленты собственного производства.

Фото: БЕЛТА

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