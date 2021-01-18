Александр Каршакевич поделился впечатлениями от выступления белорусов на чемпионате мира по гандболу

Олимпийский чемпион по гандболу Александр Каршакевич поделился впечатлениями от выступления сборной Беларуси на чемпионате мира в Египте. Напомним, после двух стартовых матчей, в которых белорусы сыграли вничью с командой Федерации гандбола России (32:32) и обыграли соперников из Южной Кореи (32:24), наши спортсмены лидируют в группе «Н». Сегодня вечером –заключительный матч первого этапа против словенцев, вне зависимости от результата которого Беларусь продолжит выступление на чемпионате мира. Каршакевич предполагает, что пробиться подопечные Юрия Шевцова могут очень далеко.
– Конечно, первые матчи на турнире пока не дали ответа на все вопросы. У нас молодая команда, видно, что многим ребятам несколько не хватает опыта. Опытные игроки, уже участвовавшие во многих топ-турнирах – Владислав Кулеш, Артем Королек, Никита Вайлупов – заметно выделяются. Но при этом в целом впечатления от игры белорусской сборной остались хорошие. Ребята стараются. Очень важно, что они действительно стараются играть на победу, и, как мне показалось, выход из первого этапа розыгрыша был лишь техническим моментом. Да, даже в первых играх были заметны определенные ошибки, бреши в защите, о которых упоминал и главный тренер – Юрий Шевцов. Но для меня важным показателем было то, что команда исправляет недоработки и очень старается. В непростом матче против России не опустили руки, сражались до последнего и фактическ, могли победить. Это характер, это позволяет поверить в свою силу. И завершить этап на первом месте в группе также важно именно с точки зрения психологии. Словенцы – очень серьезная команда. Они были призерами топ-турниров, очень мобильны и техничны. Думаю, именно эта встреча стала наиболее показательной с точки зрения оценки дальнейших перспектив. Но еще до ее начала я не сомневался, что это будет настоящий бой. И вне зависимости от его исхода не сомневаюсь, что на нынешнем чемпионате мира белорусская сборная может пройти довольно далеко. Я внимательно слежу за турниром, смотрю матчи, обзоры и пока не могу выделить однозначного фаворита. По сути, большинство команд, пробившихся во второй этап, способны сотворить в Египте небольшое спортивное чудо. Почему бы не белорусы?
Фото: архив БЕЛТА
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Александр Каршакевич поделился впечатлениями от выступления белорусов на чемпионате мира по гандболу
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