Александр Червяков – первый руководитель БССР и всебелорусский староста

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После раздела белорусских земель по итогам Рижского мирного договора 1921 года на западную и восточную, две части одной страны пошли разными путями. Западная превратилась в польскую колонию, а Советская Белоруссия превратилась в огромную стройку. Первым руководителем БССР стал Александр Григорьевич Червяков. Уроженец деревни Дукора современного Пуховичского района возглавил молодую республику в возрасте 28 лет. Убежденный коммунист, участник событий октября 1917 года в Петрограде, с энтузиазмом воплощал в жизнь сформулированное Янкой Купалой народное стремление «людзьмі звацца».