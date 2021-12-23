Акулович: политики в Европе несамостоятельны, и люди это прекрасно видят

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Ведущий программы Вадим Шепет отметил:– согласилась гостья программы. –Вадим Шепет напомнил: некоторые политики забывают о том, что их решения люди почувствуют на себе. В качестве примера он привел ситуацию в сфере энергетики в Украине: целые города могут остаться без отопления на Новый год.емко прокомментировала Ирина Акулович. –Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.