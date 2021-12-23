Акулович: политики в Европе несамостоятельны, и люди это прекрасно видят

Таким мнением генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович поделилась в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет отметил: «Анализируя ситуацию в Европейском союзе, понимаю, что люди, которые находятся там у власти, к сожалению, никакого отношения к политике не имеют. Они принимают невзвешенные решения, ведут себя иррационально и импульсивно. Почему сейчас на постсоветском пространстве политики-глыбы показывают четкие решения, а в Европе такого нет?»
– Правильно говорите: на постсоветском пространстве политики-глыбы, – согласилась гостья программы. – В Европе же политики просто несамостоятельны. Ведь все прекрасно понимают: то, что сегодня делают Польша, Литва, Украина, диктуется им из США. Что им говорят, то они и делают. Эту несамостоятельность, неактивность люди видят прекрасно.
Вадим Шепет напомнил: некоторые политики забывают о том, что их решения люди почувствуют на себе. В качестве примера он привел ситуацию в сфере энергетики в Украине: целые города могут остаться без отопления на Новый год.
– Майдан, товарищи, и его последствия, – емко прокомментировала Ирина Акулович. – Эта проблема обсуждалась еще в начале октября, когда говорили о том, что отопительный сезон [в Украине] мог вообще не начаться. Проблема ведь касается не только отрасли нефтегазовой. Это проблема неуправляемости государством, проблема коррупции. Многие украинские специалисты говорят о том, что президент просто не может ничего сделать в этой сфере. Что там происходит? «Нафтогаз» посчитал какое-то количество газа необходимым на этот год, причем посчитал на глазок. И теперь для украинцев возможны несколько сценариев. Положительный – если сейчас температура воздуха перейдет на +10 ℃ и до конца зимы такой останется. Повезет. Это единственный благоприятный сценарий.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.