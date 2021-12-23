Акулович – о зверствах польских пограничников: беззаконию и варварству будет дана правильная оценка

Об этом генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович заявила в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Сбежавший в Беларусь польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что знает о десятке случаев убийств поляками беженцев. Рассказал он и о других шокирующих подробностях происходящего на границе со стороны Польши. В эфире «Будней» Ирина Акулович прокомментировала слова солдата.
– То, о чем говорит Эмиль Чечко, это, конечно, очень страшно. В принципе, то, что там [на границе со стороны Польши] огромное количество смертей, мы понимали и сами. Не верить тому, что он говорит, в полном объеме нет смысла, – отметила гостья студии. – Если бы мы сами не видели трупы, которые перетаскивались на нашу территорию, плачущего мужа, рассказавшего, как при детях убили его жену, замерзших мальчишек, то, наверное, можно было бы подумать, что где-то [Эмиль Чечко реагирует слишком] эмоционально… Но, к сожалению, я думаю, что говорит он правду.
Гендиректор БЕЛТА подчеркнула:
– Наша задача сейчас – собирать факты. История в любом случае расставит все на свои места. Беззаконию, варварству все равно когда-то будет дана правильная оценка. Нельзя убивать безнаказанно, нельзя травить собаками, поливать людей (химикатами из водометов, как это делали поляки на границе с Беларусью в ноябре. – Прим. ред.) безнаказанно.
На белорусско-польской границе. Ноябрь 2021 года
При этом, по мнению Ирины Акулович, сейчас «с этим односторонним правом мы вряд ли увидим какую-то реакцию со стороны международных организаций. Человек говорит страшные вещи. Мы что с вами, видим какие-то серьезные высказывания [от международных организаций]? По итогу получается так: мы констатируем, мы обращаем внимание, и все это [Западом] сливается».
К слову, ранее мы писали о том, что из десятков и сотен международных правозащитных организаций только Amnesty International («Международная амнистия») обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами, пытающимися пересечь польскую границу. Однако на заявления Эмиля Чечко о массовых преступлениях польских военных и силовиков на границе не отреагировал (пока?) никто. Подробности читайте здесь.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.