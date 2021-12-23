Акулович – о нашем ответе на санкции Запада: у Беларуси есть своя позиция, и наклонить нас никому не удастся

В эфире сегодняшней программы обсуждали тему ответа нашей страны на западные санкции. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у гостьи студии:Отвечая на этот вопрос, Ирина Акулович обратилась к истории:Рассуждая о том, поймут ли страны коллективного Запада неэффективность введения санкций в отношении нашей страны, спикер подчеркнула, что многое зависит от конкретных государств.– поделилась мнением гендиректор БЕЛТА. –В Литве, как отметила Ирина Акулович, сейчас сетуют на свои «не очень взвешенные решения».– подчеркнула она.Оценивая влияние ограничительных мер на экономику, эксперт сказала:Ирина Акулович добавила:Обсудили в эфире «Будней» и белорусский ответ на санкции.спросил Вадим Шепет.– резюмировала Ирина Акулович.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.