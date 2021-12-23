Акулович – о нашем ответе на санкции Запада: у Беларуси есть своя позиция, и наклонить нас никому не удастся

В эфире сегодняшней программы обсуждали тему ответа нашей страны на западные санкции. Ведущий «Будней» Вадим Шепет поинтересовался у гостьи студии: «Придет ли к Западу понимание, что санкции в отношении нашей страны не работают?»
Отвечая на этот вопрос, Ирина Акулович обратилась к истории:
– Думаю, все знают, что начало санкций в истории лежит очень глубоко. Еще за несколько сотен лет до нашей эры их вводили Афины, санкции вводил Наполеон против Великобритании… Это давний элемент давления.
Рассуждая о том, поймут ли страны коллективного Запада неэффективность введения санкций в отношении нашей страны, спикер подчеркнула, что многое зависит от конкретных государств.
– Поймут ли США? Думаю, в ближайшее время нет. <…> Но я думаю, что малыши-недогосударства, называющиеся, например, словом «Литва», что такое санкции, понять могут [на себе], – поделилась мнением гендиректор БЕЛТА. – Давайте посмотрим на заявления Китая. Там говорят о том, в ближайшее время в отношении Литвы могут быть введены санкции по американскому типу, когда полностью запретят продавать что-либо с участием их комплектующих или товаров. И в Литву тоже не придет ничего китайского. Что говорит партнер Литвы по Евросоюзу Германия? Промышленники Германии заявляют, что заберут свои деньги из Литвы. Потому что если их предприятия в Литве что-то производят и это попадет под санкции, куда это потом деть? Зачем нужны такие предприятия?
В Литве, как отметила Ирина Акулович, сейчас сетуют на свои «не очень взвешенные решения». «Но подобных действий сегодня государства, подобные Литве, предпринимают огромное количество. Вот вам и санкции. Таким будет ответ», – подчеркнула она.
Оценивая влияние ограничительных мер на экономику, эксперт сказала:
– Да, я не могу сказать, что санкции – это хорошо. Они в любом случае тормозят развитие страны. С одной стороны. А с другой стороны, это дает возможность обратить внимание на те отрасли [экономики своей страны], которые в какой-то мере, возможно, оставались без внимания, и развить их. Посмотрите, как РФ развила свою молочную промышленность после того, как были введены санкции!
Ирина Акулович добавила:
– Санкции своих конечных целей все равно никогда не достигали в любом случае. Поэтому, как говорит Глава государства, жили под санкциями, будем жить и дальше. Да, мы отвлекаемся на решение связанных с ними вопросов, это занимает какое-то время, что не есть хорошо. Но хорошо ли, плохо ли, а жить можно.
Обсудили в эфире «Будней» и белорусский ответ на санкции. «Наш ответ на санкции показывает, что Беларусь крепко стоит на ногах и эволюционирует, растет, развивается и уже совсем не та, что была 27 лет назад?» – спросил Вадим Шепет.
– Я думаю, да. На данном этапе это четко говорит о том, что Беларусь – страна, у которой есть своя позиция и которую наклонить никому не удастся, – резюмировала Ирина Акулович.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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