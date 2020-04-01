Акул оказалось легче найти в умеренных широтах, а не на экваторе

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, — пишут ученые.Исследователи отмечают: еще со времен Чарльза Дарвина многие натуралисты считали, что сухопутная и морская флора и фауна становятся значительно богаче по мере приближения к экватору. В особенности это касалось хищников, выживание которых напрямую зависит от разнообразия и плотности населения их возможных жертв.В пользу этого, в частности, говорит то, что видовое разнообразие позвоночных животных значительно выше в тропиках и у экватора, чем в приполярных широтах и в умеренном климатическом поясе. Руководствуясь этим соображением, океанологи уже много лет оценивают численность крупной морской рыбы и общий уровень видового разнообразия, используя различные статистические модели, построенные на основе этой гипотезы.Группа океанологов под руководством Роя Хольцмана, профессора Тель-Авивского университета (Израиль), выяснила, что это на самом деле не так. Они анализировали данные от рыбаков, которые ловили крупную рыбу в открытом океане при помощи так называемых ярусов.Так рыболовы называют прямоугольные рамы, к которым прикреплено множество нитей лески с крючками и наживкой. Подобные конструкции выбрасывают в открытый океан, где они опускаются на определенную глубину и находятся там несколько дней. После этого рыболовы поднимают их из воды вместе с акулами, тунцом и другой крупной хищной рыбой.Как правило, рыбаки всегда фиксируют размеры и видовой состав улова, чем и воспользовались Хольцман с коллегами. Именно по этим данным ученые оценили, как численность хищных рыб в разных уголках Мирового океана менялась за последние полвека.С одной стороны, эти данные подтвердили, что популяция крупных обитателей морей за это время резко сократилась из-за чрезмерного отлова. С другой стороны, численность и видовое разнообразие акул, тунца и других хищных рыб не совпадало с предсказаниями классической теории.В среднем оба этих показателя в умеренных широтах были значительно больше, достигая пика примерно к 40-му градусу северной и южной широты, по сравнению с тропиками и у экватора. Что интересно, эта ситуация наблюдалась как полвека назад, когда общая численность крупной рыбы еще была высокой, так и сейчас, несмотря на то, что рыбный промысел до недавнего времени был сосредоточен в умеренном климатическом поясе.Почему это так, ученые пока не знают. Однако они предполагают, что это правило может распространяться не только на морских хищников, но и на всю флору и фауну Земли в целом. В пользу этого, в частности, говорит то, что скорость образования новых видов рыб у полюсов Земли оказалась выше, чем у экватора, а также многие другие аномалии в видовом разнообразии животных и растений, открытые за последние годы, заключает Хольцман.