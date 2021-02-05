Областная диалоговая площадка в Жодино «Сила государства в единстве народа», которая проходит сегодня во Дворце культуры ОАО «Белаз», посвящена вопросам социальной поддержки и социального обслуживания пожилых граждан. Она собрала 80 гостей. В общественной дискуссии приняли участие представители Минтруда и социальной защиты, комитета по труду и социальной защите Миноблисполкома, областной и городской власти, пенсионеры – как те, что находятся на заслуженном отдыхе, так и работающие с активной гражданской позицией, а также ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей.
Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Татьяна Красовская считает, что голос этой части нашего общества сегодня очень востребован:
– Приглашенные для участия в конструктивном диалоге пожилые люди занимают активную гражданскую позицию. Их пример очень важен для молодежи. Сегодня, когда единство народа подтачивает информационная война, как никогда нужно поддерживать связь поколений, услышать голос хранителей наших традиций.
Среди обсуждаемых тем – действующие в стране формы социальной поддержки и предложения, как их усовершенствовать, чтобы люди золотого возраста чувствовали себя нужными обществу.
Как отметила Татьяна Красовская, Минская область лидирует среди других регионов по охвату пожилых людей социальными услугами. Очень востребованы сегодня новые формы, которые появились в последние годы. Например, совместного семейного проживания – когда семья берет к себе на попечение пожилого человека или инвалида и ухаживает за ним (не родственники и не связанные имущественными правоотношениями с подопечным). В этом году на Минщине 45 пожилых людей таким образом обрели семейное тепло. Такая услуга будет популяризироваться и расширяться.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
166
Актуальные вопросы социальной поддержки и обслуживания пожилых граждан обсуждают на диалоговой площадке в Жодино
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter