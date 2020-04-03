Акцию «Благоустроим свою малую родину» проводит молодежь в Круглянском районе

Привести в порядок после зимы парки, криницы и памятники вызвалась молодежь в Круглянском районе Могилевской области. Среди адресов трудового десанта — райцентр и агрогородок Тетерино.

— В эти выходные мы будем благоустраивать криницу в агрогородке Тетерино, — рассказывает первый секретарь Круглянской районной организации БРСМ Эльдар Степанов. — Этот родник очень популярен у местных жителей, но там пора навести порядок: покрасить скамейки, очистить место от зарослей. Мы думаем, что сельчане к нам присоединятся. Вместе со школьниками заранее смастерили скворечники: часть уже развесили по агрогородку, остальные разместим на Аллее семейных деревьев в центральном городском парке. Не забудем и про Сад мира возле памятника воинам 222-й Смоленско-Бранденбургской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии, освобождавшим Круглянский район от немецко-фашистских захватчиков. Пару лет назад мы высадили там яблоневый сад, теперь хотим его обновить, подсадить саженцы.

В ближайшее время будет дан старт молодежной акции уже областного масштаба «Мой двор — моя забота». Организаторы — областной обком БРСМ — собираются проводить субботники в формате праздников двора и рассчитывают на активное участие жильцов.