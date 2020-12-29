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Акция «Наши дети» прошла в социально-педагогическом центре с приютом Первомайского района Минска

Парламентское собрание союза Беларуси и России вместе с РУП «Белтаможсервис» приняли участие в республиканской благотворительной акции «Наши дети». 


В преддверии праздников представители руководящего аппарата Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам совместно с руководством РУП «Белтаможсервис» побывали в государственном учреждении образования «Социально-педагогический центр с приютом Первомайского района г. Минска».



В связи с непростой эпидемиологической ситуацией соблюдались соответствующие меры предосторожности: использование антисептика, масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции. По мнению заместителя председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмилы Макариной-Кибак, дети не должны оставаться без праздника:

– Новый год – особенное время, когда должны исполняться заветные мечты и желания. Наши дети заслуживают счастья и внимания. Мы, взрослые, должны позаботиться о подрастающем поколении. К слову, к акции также подключились ребята из Молодежной палаты при Парламентском собрании. Такие праздники подчеркивают значимость каждого ребенка, позволяют еще раз обратить внимание на тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию. Особое внимание уделяется детям, нуждающимся в помощи и защите. Благотворительная акция – лишь малая часть большого марафона добрых дел, которые ежедневно совершаются в нашей стране. Совмещая парламентскую деятельность и работу в клинике, с уверенностью скажу: огромное внимание в стране уделяется здоровью детей. Особенно маленьким пациентам с особенностями развития. 




Для ребят гости организовали сказочное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с пожеланиями счастливых праздников дети получили из рук парламентариев и руководства РУП «Белтаможсервис» сладкие подарки.  Также социально-педагогическому центру с приютом передали уличную игровую детскую площадку. 

– Такие встречи дарят ребятам радость общения. В нашем детском социальном приюте могут проживать детки в возрасте от 3 до 18 лет, – рассказала Мария Юсупова, директор социально-педагогического центра с приютом Первомайского района г. Минска. – Их окружают теплом, заботой и любовью. Как только они к нам попадают, с родителями проводится реабилитационная работа, их трудоустраивают, при необходимости назначают лечение. После 6 месяцев специалисты принимают решение, возвращать ли детей биологическим маме и папе, если те докажут, что исправились и хотят их воспитывать. Отмечу, что 72 процента детей все же возвращаются в семьи.  

Шанс сохранить семью есть всегда. Главное – воспользоваться им. 

По словам генерального директора РУП «Белтаможсервис» Вадима Бабарикина, участие в акции «Наши дети» становится славной традицией. Организуя благотворительную акцию совместно с Парламентским собранием Беларуси и России, придавая ей международный масштаб, достигается возможность вовлечения как можно большего числа неравнодушных людей к марафону добрых дел. В силах каждого белоруса сделать так, чтобы никто из детей не чувствовал себя одиноко: подарить яркие эмоции, помочь сохранить веру в добро и чудеса. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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