Акция «Наши дети» прошла в социально-педагогическом центре с приютом Первомайского района Минска

В преддверии праздников представители руководящего аппарата Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам совместно с руководством РУП «Белтаможсервис» побывали в государственном учреждении образования «Социально-педагогический центр с приютом Первомайского района г. Минска».В связи с непростой эпидемиологической ситуацией соблюдались соответствующие меры предосторожности: использование антисептика, масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции. По мнению заместителя председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Людмилы Макариной-Кибак, дети не должны оставаться без праздника:Для ребят гости организовали сказочное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе с пожеланиями счастливых праздников дети получили из рук парламентариев и руководства РУП «Белтаможсервис» сладкие подарки. Также социально-педагогическому центру с приютом передали уличную игровую детскую площадку.– рассказала Мария Юсупова, директор социально-педагогического центра с приютом Первомайского района г. Минска.Шанс сохранить семью есть всегда. Главное – воспользоваться им.По словам генерального директора РУП «Белтаможсервис» Вадима Бабарикина, участие в акции «Наши дети» становится славной традицией. Организуя благотворительную акцию совместно с Парламентским собранием Беларуси и России, придавая ей международный масштаб, достигается возможность вовлечения как можно большего числа неравнодушных людей к марафону добрых дел. В силах каждого белоруса сделать так, чтобы никто из детей не чувствовал себя одиноко: подарить яркие эмоции, помочь сохранить веру в добро и чудеса.