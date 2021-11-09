Актриса Юлия Пересильд о полете в космос: это хочется вспоминать

Российская актриса Юлия Пересильд во время интервью Екатерине Гордеевой рассказала, как прошел ее полет в космос для съемок фильма "Вызов".
Она подчеркнула, что скучает по времени, проведенном на МКС:
– Я скучаю и буду скучать. Это то, что хочется вспоминать, – поделилась впечатлениями она.
Актриса пояснила, что, вернувшись на Землю, ей было очень непривычно спать.
– Я легла на кровать и поняла, что спина чувствует опору. В течение ночи мне казалось, что я поднимаюсь. Приходилось брать одеяло и прижимать себя к кровати. Было ощущение, что я куда-то поднимаюсь, – рассказала актриса.
Пересильд подчеркнула, что после полета она стала спокойнее.
– Я всю жизнь нервничала, я суетливый человек. Это кануло в Лету – я больше никуда не бегу. Хочется потратить свою жизнь на что-то большое и важное: и в профессии, и в обычной жизни, – призналась она.
Актриса вспомнила первую ночь на МКС:
– Говорят, что космос не для женщин. Но в модуле находились четверо мужчин и я. Мне все время хотелось петь и танцевать. Ты легкий и воздушный: кажется, что ты можешь всё. Правда, когда мы только прилетели, я сразу отправилась спать. Было странное ощущение, что я там умру. И врач экипажа сказал, что, если плохо себя чувствуешь, ты должна сразу лечь, – пояснила она.
При этом знаменитость поделилась, что ей было тяжело и эмоционально.
– Я пыталась плакать, но слезы не текли, – добавила она.
Напомним, экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» – первой в истории ленты, созданной в космосе. Картина рассказывает историю девушки-врача, которая летит на орбиту для спасения космонавта.
Фото: скриншот из видео