Актриса Юлия Пересильд о полете в космос: это хочется вспоминать

Она подчеркнула, что скучает по времени, проведенном на МКС:– поделилась впечатлениями она.Актриса пояснила, что, вернувшись на Землю, ей было очень непривычно спать., – рассказала актриса.Пересильд подчеркнула, что после полета она стала спокойнее.– призналась она.Актриса вспомнила первую ночь на МКС:– пояснила она.При этом знаменитость поделилась, что ей было тяжело и эмоционально.– добавила она.Напомним, экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» – первой в истории ленты, созданной в космосе. Картина рассказывает историю девушки-врача, которая летит на орбиту для спасения космонавта.Фото: скриншот из видео