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  2. Актриса Юлия Пересильд о полете в космос: это хочется вспоминать

Актриса Юлия Пересильд о полете в космос: это хочется вспоминать

Российская актриса Юлия Пересильд во время интервью Екатерине Гордеевой рассказала, как прошел ее полет в космос для съемок фильма "Вызов".  


Она подчеркнула, что скучает по времени, проведенном на МКС:

– Я скучаю и буду скучать. Это то, что хочется вспоминать, – поделилась впечатлениями она. 

Актриса пояснила, что, вернувшись на Землю, ей было очень непривычно спать. 

– Я легла на кровать и поняла, что спина чувствует опору. В течение ночи мне казалось, что я поднимаюсь. Приходилось брать одеяло и прижимать себя к кровати. Было ощущение, что я куда-то поднимаюсь, – рассказала актриса. 

Пересильд подчеркнула, что после полета она стала спокойнее. 

– Я всю жизнь нервничала, я суетливый человек. Это кануло в Лету – я больше никуда не бегу. Хочется потратить свою жизнь на что-то большое и важное: и в профессии, и в обычной жизни, – призналась она. 

Актриса вспомнила первую ночь на МКС:

– Говорят, что космос не для женщин. Но в модуле находились четверо мужчин и я. Мне все время хотелось петь и танцевать. Ты легкий и воздушный: кажется, что ты можешь всё. Правда, когда мы только прилетели, я сразу отправилась спать. Было странное ощущение, что я там умру. И врач экипажа сказал, что, если плохо себя чувствуешь, ты должна сразу лечь, – пояснила она. 

При этом знаменитость поделилась, что ей было тяжело и эмоционально. 

– Я пыталась плакать, но слезы не текли, – добавила она. 

Напомним, экипаж прибыл на МКС 5 октября для съемок фильма «Вызов» – первой в истории ленты, созданной в космосе. Картина рассказывает историю девушки-врача, которая летит на орбиту для спасения космонавта. 

Фото: скриншот из видео
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