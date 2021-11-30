Активисты «Союза следователей» Гомельщины провели просветительскую акцию в Рогачевском районе

В мероприятии, которое инициировало Гомельское областное общественное объединение «Союз следователей» приняли участие также специалисты областной организации Белорусского Общества Красного Креста, Гомельского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, представители местных властей.





Информационная группа посетила несколько малонаселенных деревень и молочно-товарную ферму. Для сельчан провели юридические консультации, рассказали о здоровом образе жизни, профилактике коронавирусной инфекции. Всем желающим сотрудники Красного Креста измерили артериальное давление и сатурацию.





– В свою очередь граждане поделились своими заботами и проблемами. К частности, жители поселка Широкий Рог хотели бы улучшить вопросы торговли в сельской местности, качество питьевой воды, обустроить дорогу к кладбищу. Все поступившие просьбы и предложения активисты группы намерены отработать совместно с заинтересованными структурами. Некоторые вопросы решили на месте, – рассказала официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.





Активисты посетили также ОАО «Рогачевский МКК». Встречу с представителями коллектива комбината возглавили генеральный директор Иван Калупахо и начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков. Руководитель управления и члены группы довели информацию по своим направлениям деятельности и ответили на вопросы аудитории. Сергей Удовиков отметил высокий уровень взаимодействия руководства комбината и УСК в реализации общественных инициатив и от имени ведомства вручил Ивану Калупахо нагрудный знак отличия Следственного комитета «За службу и узаемадзеянне».





Завершением плодотворного пребывания в районе стало проведение сельского схода с жителями агрогородка Заболотье с участием начальника управления Следственного комитета и председателя Рогачевского райисполкома Виталия Сушко. Члены информационной группы довели местным жителям информацию об уровне криминогенной обстановки в области и районе, рассказали о новых способах интернет-мошенничества, особенностях регистрации земельных участков, оформления завещаний, о пользе вакцинации. Сельчанам были розданы тематические листовки и блокноты с телефонами экстренных служб.

Фото УСК по Гомельской области.

