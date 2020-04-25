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  2. Активисты БРСМ Бобруйска и учащиеся колледжа имени Ларина «чистят» Луковую гору

Активисты БРСМ Бобруйска и учащиеся колледжа имени Ларина «чистят» Луковую гору

Около 60 молодых ребят и девушек – активисты БРСМ и учащиеся Бобруйского государственного колледжа имени Ларина – сегодня наводят порядок на Луковой горе: убирают листву и мусор.  


Луковая гора – красивейшее место, расположенное между 6-ом городским микрорайоном и поселком Березина, где любят отдыхать горожане. С 1994 года оно признано ландшафтным заказником местного значения. Протяженность ее - 1000 метров, общая площадь - 30,5 гектар.



Первый секретарь Первомайского районного комитета города ОО «БРСМ» Анастасия Ткачева пришла сюда вместе с пятилетней дочуркой:

- Активисты БРСМ всегда участвуют в подобных мероприятиях. А поскольку за день все не уберешь, мы еще накануне субботника прошлись по набережной Березины, навели там чистоту. Планируем помочь и пожилым землякам, которые проживают в частном секторе: кому-то покрасим забор, кому-то – вспашем участок. Ведь добрые дела не должны ограничиваться определенной датой, это – образ жизни.




Фото Александра АНТАШКЕВИЧА

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