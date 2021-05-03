Актер Олег Вавилов госпитализирован. Что известно о его состоянии на данный момент

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РИА Новости

Актер сам вышел на связь и рассказал о своем самочувствии. По словам Вавилова, ему уже поставили вторую капельницу, давление стабилизируется., – отметил артист. Он также добавил, что ему придется еще полежать на профилактике.В качестве причины плохо самочувствия Вавилов назвал смену погоды.Ранее народного артиста России госпитализировали после спектакля «Хомо Эректус» в Театре сатиры. Коллеги заметили у артиста проблемы с речью: он начал бессвязно произносить слова.Напомним, советский и российский актер театра и кино Олег Вавилов родился 8 января 1950 года. Окончил ГИТИС в 1971 году. Служит в Театре сатиры с 2004 года. Известен по ролям в кинокартинах «Странная женщина», «Не было печали», «КГБ в смокинге» и другим.