Известного артиста Петра Мамонова госпитализировали. У актера выявлена коронавирусная инфекция, передает РИА Новости.
Во время разговора с РЕН ТВ жена артиста Ольга сообщила, что 70-летний Петр Мамонов заразился COVID-19 чуть больше недели назад. Сейчас артист находится в реанимации.
– Была у него температура, мы ее сбили, а потом все-таки ему стало хуже, я вызвала "скорую", – поделилась она.
Петр Мамонов является известным рок-музыкантом, поэтом и актером. Он стал основателем и лидером музыкального коллектива "Звуки Му". Артист выпустил свыше десятка студийных альбомов, а также сыграл по меньшей мере двадцать ролей в кино.
Фото: РИА Новости
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Актер и музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19
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