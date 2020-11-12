Академик Арнольд Смеянович: «Политические вопросы должны решать политики, а врач должен лечить»

Арнольд Смеянович подчеркнул, что профессия врача - вне политики.Арнольд Федорович рассказал о своих подчиненных.Арнольда Федоровича Смеяновича называют эпохой белорусской нейрохирургии. Он академик Национальной академии наук, лауреат Государственной премии Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, автор более 400 научных работ и нескольких десятков методик диагностики и лечения, а также пример завидного профессионального долголетия. Разменяв девятый десяток, мэтр продолжает оперировать, берется за самые сложные случаи опухолей мозга.