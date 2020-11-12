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  2. Академик Арнольд Смеянович: «Политические вопросы должны решать политики, а врач должен лечить»

Академик Арнольд Смеянович: «Политические вопросы должны решать политики, а врач должен лечить»

Заведующий отделом РНПЦ нейрохирургии, академик Арнольд Смеянович высказал свою позицию по поводу участия медработников в протестных акциях и в целом их интереса к политике:


- Я 60 лет в здравоохранении, в хирургии, и впервые такое вижу - люди, надевшие белые халаты, взявшие на себя обязательства помогать больным, стоят с плакатами на улицах, чего-то требуют, к чему-то призывают. Работы у них, что ли, нет? Мало пациентов? Да нам только COVID-19 так все усложнил! Нужно идти в свои отделения. Ваша позиция – там.

Арнольд Смеянович подчеркнул, что профессия врача - вне политики.

- Политические вопросы должны решать политики, а врач должен работать с пациентами, - сказал он. - Есть предложения по совершенствованию здравоохранения – предлагайте своему руководству, пишите в Комитет по здравоохранению, в Минздрав. А если медик нарушает закон, участвует в несанкционированном митинге или демонстрации, он не решает проблему, а делает свой вклад в нагнетание конфликта. Когда слышу или вижу, как представитель здравоохранения выходят на улицы с протестами, пытаюсь понять: откуда эти настроения? Склоняюсь к тому, что идет активное вмешательство извне, и иначе как зомбированием назвать это не могу. К сожалению, многие даже не осознают, что транслируют чужие мысли и выполняют не свою волю.

Арнольд Федорович рассказал о своих подчиненных.

- В моем отделе «политиков» нет. Мои врачи удаляют опухоли, в том числе у пациентов с COVID-19. Риски у нас все выше, и работы все больше. Хорошо выполнить операцию, провести консультацию так, чтобы пациент остался удовлетворен и у него появилась надежда, разработать новую методику – эти задачи куда важнее, чем «гулять» по площадям. А если у врача в голове поселилась политика – он перестает быть врачом.

Арнольда Федоровича Смеяновича называют эпохой белорусской нейрохирургии. Он академик Национальной академии наук, лауреат Государственной премии Беларуси, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, автор более 400 научных работ и нескольких десятков методик диагностики и лечения, а также пример завидного профессионального долголетия. Разменяв девятый десяток, мэтр продолжает оперировать, берется за самые сложные случаи опухолей мозга. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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