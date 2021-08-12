В Беларуси собрано пять миллионов тонн зерна

Самый большой вклад в общий результат внесла Минщина. Там аграрии достигли показателей в 1241,0 тыс. тонн зерна. По темпам уборки не отстает Брестская область (1026,1 тыс.тонн). В Гродненской области показатели также не стоят на месте. На сегодняшний день там намолочено 753,3 тыс. тонн зерна. Стоит отметить, что совсем недавно в тройку лидеров по намолоту входила Могилевская область, однако теперь она уступила с результатом 742,8 тыс. тонн. В Гомельской области намолочено 647,1 тыс. тонн, а в Витебской – 637,9 тыс.тонн зерна.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране осталось убрать менее 25 процентов площадей. Лучший результат у Минской области (344,4 тыс.га), однако по темпам уборки лидирует Брестский регион (86,2 процента к плану).В Беларуси овса осталось убрать менее 35 процентов площадей.Сена в стране заготовлено 833,3 тыс. тонн (74,6% к общему плану).