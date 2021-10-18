Агата Муцениеце нежно поздравила Павла Прилучного с Днем отца

Муцениеце и Прилучный развелись еще в 2020 году, однако в течение года взаимоотношения бывших супругов были очень натянутые. На днях Агата выложила совместный снимок с Павлом, намекнув на потепление в отношениях.



17 октября в России впервые официально отмечали День отца. На своей личной странице в Instagram знаменитость вспомнила счастливое время и поздравила отца своих детей. Муцениеце опубликовала совместный снимок, на котором запечатлены Павел, их дети Мия и Тимофей и питомцы Вали и Кефир. Вместе они сидят за столом в своем доме.– подписала фото Агата и обвела Прилучного с детьми сердечком.Напомним, актеры познакомились во время съемок сериала «Закрытая школа». В 2011 году они расписались втайне от журналистов и широкой публики. Спустя два года у них родился первенец Тимофей, а в 2016-м – дочь Мия. В феврале 2020 года Муцениеце и Прилучный объявили о расставании. Бывшие супруги не смогли сохранить дружеские отношения. Их развод был тяжелым, однако оба родителя беспрепятственно видятся с детьми и проводят с ними много времени. Что стало причиной развода пары, до сих пор неизвестно, однако актриса не раз намекала, что подвергалась моральному и физическому абьюзу со стороны бывшего супруга.Фото: instagram.com/agataagata