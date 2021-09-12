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Аэровидео: улица 17-го сентября в Гродно

Свое название улица получила в 1940 году. В Гродно улица 17 Сентября расположена почти в центре города. Сегодня здесь современная архитектура органично соседствует со старинными строениями. В 1921–1939 годы на западных белорусских территориях Польша проводила политику насильственной полонизации. В доме № 10а жил один из организаторов белорусского подполья во время оккупации Гродно Польшей Сергей Осипович Притыцкий. 17 сентября 1939 года, при известии о наступлении частей Красной Армии, в городе вспыхнуло антипольское восстание. В течение нескольких дней польские войска были выбиты из города. Гродно навсегда вернулся в семью белорусских городов.

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