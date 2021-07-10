Аэровидео: флешмоб к 85-летию ГАИ на Кургане Славы

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В рамках празднования юбилея сотрудники ГАИ Минской области организовали на Кургане Славы необычную акцию. Минская областная ГАИ в честь юбилея выставила 17 служебных машин надписью ГАИ-5 (5-й регион). Это часть большого праздника «День открытых дорог», который развернется в Гомеле, Гродно, Витебске, Бресте, Молодечно, Александрии, Минске 10 июля. Белорусская Госавтоинспекция была образована 3 июля 1936 года. В 1938–м организовываются областные отделы ГАИ в Витебске, Гомеле, Могилеве. Сегодня вежливость и принципиальность белорусских «гаишников» известна далеко за пределами страны. «СБ ТВ» сняло флешмоб на Кургане Славы с квадрокоптера. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ»!