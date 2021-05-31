Чемпионат по мотокроссу в «Стайках» - смотрите мощное аэровидео

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

В «Стайках» прошел 2-й этап открытого чемпионата и первенства Беларуси по мотокроссу. Заезды проходили в десяти различных классах. Общая длина трассы – 1520 метров. В заездах принимали участие спортсмены разного профессионального уровня. Соревнования определили самых мощных гонщиков мотокросса. Лучшие спортсмены смогут попасть в национальную и сборную команду страны по мотоспорту. На олимпийском комплексе «Стайки» регулярно проводят соревнования по картингу, дрифту, мотоболу, трековым гонкам, мотокроссу. Смотрите красивое аэровидео и делитесь роликом с друзьями.