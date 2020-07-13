Адвокат фигуранта «дела банкиров» Втюрина просит возобновить судебное следствие

Сегодня адвокат бывшего заместителя госсекретаря Совета Безопасности Андрея Втюрина заявила ходатайство о возобновлении судебного следствия по делу. Напомним, на прошлой неделе по резонансному делу о многочисленных фактах получения и дачи взяток при поставках в Беларусь телекоммуникационной, компьютерной техники и программного обеспечения завершились прения сторон. Теперь с последним словом должны выступить обвиняемые.

Сторона обвинения считает, что нет оснований для возобновления судебного следствия. Другие участники процесса, кроме самого А. Втюрина, мнений по поводу заявленного защитником ходатайства не высказали. Фигурант его поддержал. Совещаясь на месте, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда оставила ходатайство без удовлетворения, поскольку каких-либо новых обстоятельств по делу Втюриным представлено не было.

Далее суд заслушал последнее слово остальных 15 обвиняемых. Среди них Феликс Касперович – в недавнем прошлом председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (подведомственного Нацбанку предприятия), Андрей Подгорный – бывший замначальника Главного управления информтехнологий Нацбанка, Сергей Сиводедов – экс-гендиректор предприятия «Белтелеком» и другие.

Втюрин с последним словом выступил в пятницу. Сказал, что раскаивается.