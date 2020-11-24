Защита Михаила Ефремова не подтвердила информацию о бракоразводном процессе между артистом и его супругой. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что об этой информации они впервые узнали от СМИ, но у них нет на это никаких подтверждений, так как супруга Ефремова не давала поручений на подготовку документов для оформления развода.
Напомним, что ранее некоторые СМИ опубликовали новость о том, что Софья Кругликова подает на развод с Михаилом Ефремовым. Многие поставили под сомнению данную информацию, так как Кругликова практически не общается с прессой и до сих пор не дала никаких комментариев.
Фото: РИА Новости
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Адвокат Ефремова опроверг слухи о разводе актера
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