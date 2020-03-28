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Администрация Президента принимает участие в «Неделе леса»

В первый день проведения республиканской добровольной акции «Неделя леса», открывшейся сегодня на мемориальном комплексе «Курган Славы» под Минском, участие в ней принимают сотрудники Администрации Президента Беларуси.



В данный момент происходит их ознакомление с современными технологиями выращивания посадочного материала в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре, расположенном в агрогородке Щомыслица Минского района. Главной целью деятельности этого учреждения является сохранение ценного генофонда древесных растений Беларуси, повышение продуктивности, экологического и ресурсного потенциала лесов на основе развития и совершенствования постоянной лесосеменной базы. По сути, белорусские ученые создают здесь лес будущего: под Минском выращивают генетические копии елей и других элитных сортов деревьев. «Производительность» лесной лаборатории - миллион саженцев в год.

Сегодня же усилиями работников Администрации Президента будет высажен новый лес в Окинчицком лесничестве Столбцовского лесхоза. Об этом расскажет наш оперативный репортаж с места события.

Мероприятия республиканской акции «Неделя леса», проводимой по инициативе Министерства лесного хозяйства, пройдут по всей стране по 4 апреля. В нынешнем году акция приурочена к Году малой родины и 75-летию Великой Победы.

Кстати, присоединиться к акции может каждый. Для этого достаточно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат участников акции необходимым инвентарем и посадочным материалом, а также покажут объекты, нуждающиеся в лесовосстановлении. Как сообщили sb.by в Минлесхозе, главной целью акции «Неделя леса» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом - на работу с подрастающим поколением.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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