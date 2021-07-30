Половина лета уже успешно миновала, однако это не повод оставить без внимания новую летнюю рекламную кампанию итальянского бренда Bvlgari.
Модный Дом показал коллекцию, в которую вошли украшения, часы, солнцезащитные очки и сумки из основных линий Bvlgari - B.zero1, Serpenti и Bvlagri Bvlgari.
Рекламный кампэйн был вдохновлен родным городом бренда – Римом. Фотографы Бруно и Нико Ван Моссвельд запечатлели аксессуары на фоне абрикосово-золотистого неба и архитектурных форм итальянской столицы.
Фото: bulgari.com
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Абрикосовое небо и римская архитектура: почему стоит посмотреть на новую рекламную кампанию Bvlgari
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