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Абрикосовое небо и римская архитектура: почему стоит посмотреть на новую рекламную кампанию Bvlgari

Половина лета уже успешно миновала, однако это не повод оставить без внимания новую летнюю рекламную кампанию итальянского бренда Bvlgari. 


Модный Дом показал коллекцию, в которую вошли украшения, часы, солнцезащитные очки и сумки из основных линий Bvlgari - B.zero1, Serpenti и Bvlagri Bvlgari.


Рекламный кампэйн был вдохновлен родным городом бренда – Римом. Фотографы Бруно и Нико Ван Моссвельд запечатлели аксессуары на фоне абрикосово-золотистого неба и архитектурных форм итальянской столицы. 













Фото: bulgari.com
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