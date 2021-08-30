Абрамчик: школа будет готовить настоящих патриотов

– Главное – не ошибиться в понимании роли этого человека. Он будет обеспечивать участие в работе всех субъектов военно-патриотического воспитания, привлекать в школу различные службы, чтобы они были рядом с детьми. Еще одно направление – экскурсионный проект, когда дети в рамках изучения предметов за бюджетные деньги будут посещать знаковые объекты страны. Не локальные – местные, а те, которыми гордится наша страна. Те, которые делают наш народ нацией. Великие, объединяющие. Важно, чтобы туда попали и учителя. Для формирования патриота будет сделано много, – рассказал Руслан Абрамчик.
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