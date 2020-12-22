Антарктида перестала быть единственным континентом планеты, на котором не был зафиксирован COVID-19. На чилийской станции Хенераль-Бернардо-О'Хиггинс (база имени генерала Бернардо О'Хиггинса) анализы 36 человек показали положительный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию ABC.
По ее данным, до 36 человек на данной базе, связанной с чилийскими вооруженными силами, заразились новой инфекцией.
Газета The Guardian сообщает, что 26 человек из заболевших – военнослужащие, еще 10 человек – обслуживающий персонал станции. Все они были эвакуированы в Чили, где в настоящий момент пребывают в изоляции. Медики оценивают их состояние здоровья как хорошее. Еще три человека, члены команды корабля, который оказывал транспортные услуги базе, также заболели, их анализы были получены после возвращения из рейса в Антарктиду.
– Эвакуация персонала стала возможной благодаря своевременным превентивным действиям, – цитирует журнал Newsweek заявление чилийских военных.
Антарктическая станция продолжила свою работу, ее сотрудники были замещены.
Фото: pixabay.com
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ABC: Антарктида лишилась статуса единственного континента без COVID-19
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