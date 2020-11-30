А что в кино? Топ-5 главных новинок недели

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rozetked.me

Новое Рождество

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Ходченкова и Милославская сражаются на саблях

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Уже не Алиса в стране чудес

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Три дня на спасение

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Бороться со стихией, чтобы выжить

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На прошлой неделе состоялась премьера драмы с элементами фэнтези «Необыкновенная история на Рождество». Вообще, впервые зрители увили эту картину три года назад – тогда произошел мировой релиз. Многие, конечно, подустали от бесконечных экранизаций «Рождественской песни». Чего только не предложено сегодня: фильмы, мини-сериал, полнометражки и мультфильмы. На этот раз представили совершенно новый взгляд на популярную историю. Сюжет расскажет о творческом кризисе и тоскливых переживаниях Чарльза Диккенса, которым предшествовали его неудачные произведения. Теперь писатель пытается придумать святочную повесть, которая всех удивит. Чтобы точнее охарактеризовать сюжет, достаточно упомянуть высказывание «случайность – самая неслучайная вещь на свете». Стечение обстоятельств и, казалось бы, ничем не привлекательные фразы незаметно для самого творца идут в дело. Так и создавалась история, которой предначертано было стать символом Рождества и Великобритании. И кстати, оригинальное название фильма переводится так: «Человек, который изобрел Рождество» (The Man Who Invented Christmas).На экраны вышла спортивная драма «На острие»: она, как и многие картины этого жанра (вспомните хотя бы «Легенду № 17» и «Движение вверх»), основана на реальных событиях. Новинка «На острие» режиссера Эдуарда Бордунова вышла спустя четыре года после Олимпиады-2016. Произошедшая там схватка и стала фундаментом для сценария. Драму ждали еще в марте, но премьеру перенесли. Все начинается с того, что самбистка с мировым именем Александра (Светлана Ходченкова) готовится к Олимпиаде. И вот появляется серьезная конкурентка – молодая и перспективная спортсменка Кира (Стася Милославская). Она простая девчонка из провинции и, несмотря на столь юный возраст, добилась внушительных успехов. Борьба между героинями – не только на турнирах, они начинают соперничать и вне спорта. Для съемки в фильме актрисы занимались фехтованием с профессиональными тренерами, итог – завораживающий!Эта картина точно придется по душе маленьким киноманам. Фильм «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» сняла режиссер Брэнда Чэпмен (известна по мультфильмам «Король Лев», «Красавица и чудовище», «Храбрая сердцем»). Его сняли на основе двух детских сказок – «Алиса в Стране чудес» и «Питер Пэн». События разворачиваются вокруг Алисы и ее брата Питера. Из-за несчастного случая умирает их брат Дэвид. Алиса, Питер и их родители (Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо) тяжело переживают утрату. Мать увлекается спиртным, отец – азартными играми. А вот дети выбирают другой способ избавления от страданий – они отправляются путешествовать в Страну чудес. Некоторые критики, кстати, назвали картину далеко не детской сказкой, скорее захватывающей драмой с элементами фэнтези. Алису и Питера в детстве сыграли Кира Чанса и Джордан А. Нэш. В образе взрослой Алисы на экране предстала Гугу Мбата-Роу («Опасная игра Слоун», «Сиротский Бруклин»).Теперь можно посмотреть и боевик-комедию «Искусственный интеллект» (режиссер – Бен Фелкоун). У главной героини Кэрол Питерс хватает проблем и в личной жизни, и с работой. Приходят перемены, но совсем не такие, как хотелось бы Кэрол. Искусственный интеллект делает ее своим объектом наблюдения. По итогам этого анализа будет сделан вывод обо всем человечестве. И если результаты не оправдают доверия, вся планета будет уничтожена. У девушки есть всего три дня и совсем мало шансов, чтобы доказать, что люди достойны жизни и спасения. Кэрол сыграла Мелисса Маккарти. Она, кстати, поделилась, что первоначально главным героем должен был стать парень.Триллер «Линия горизонта» режиссера Микаэля Марсимаина – о катастрофе, в которую попали молодые люди Сара и Джексон. Они планировали полететь на свадьбу друга. За штурвалом был надежный пилот, и пара не подозревала о поджидающей их опасности: у летчика случился приступ прямо в небе – на внушительной высоте, где и речи нет о связи. Вокруг бушующий океан и небо, кроме того, приближается страшный шторм. В картине сыграли Александр Дреймон, Кит Дэвид, Эллисон Уильямс, Пёрл Маки и другие.Если вы запланировали поход в кино, не забывайте о безопасности – носите маски, следите за обработкой рук и соблюдайте дистанцию!