Нотариусы 7 мая организуют республиканскую благотворительную акцию, посвященную 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
– В течение рабочего дня жители Беларуси могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе вопросы оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, – рассказали в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты.
В ведомстве обратили внимание, что получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).
– Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». По телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, указанным на сайте, можно заранее согласовать с нотариусом формат общения в день проведения акции, – уточнили в пресс-службе.
Фото: pixabay.com
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7 мая можно будет получить бесплатную консультацию нотариуса
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