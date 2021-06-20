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7 граждан Афганистана были задержаны брестскими пограничниками

Они намеревались пересечь белорусско-польскую границу вблизи Брестской крепости. Однако добраться до нее не успели. 



Об инциденте рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы майор Сергей Дмитриев:

-- Особенность 11-й пограничной заставы «Брест» имени Кижеватова в том, что она находится рядом с туристическим объектом. Поэтому большинство нарушителей пытаются замаскироваться под туристов. Чаще всего попытки происходят во время проведения массовых мероприятий. В частности, на 9 мая группа "туристов" из Средней Азии пробовали устроить заплыв через Западный Буг в сторону Польши. Сегодня утром 7 граждан Афганистана были задержаны вблизи Брестской крепости за нарушение пограничного режима.

По словам официального представителя Брестской пограничной группы, после начала эпидемии Covid-19 количество нарушений снизилось. Это связано со снижением количества людей, которые в принципе пересекают границу. 

-- Если раньше за год в среднем мы задерживали порядка 200 нарушителей за незаконное пересечение государственной границы, то в 2020 их было лишь около 40, -- подчеркнул Сергей Дмитриев. – На территорию Беларуси нарушители из самых разных уголков мира проникают с разными целями. Например, в прошлом году был француз, который пытался во время карантина пробраться к девушке в Россию. Был случай, когда афганец с видом на жительство в Германии пытался прорваться к нам якобы с целью «поиска работы». Но потому далось установить, что на территории ЕС он нарушил закон и таким образом пытался скрыться от правосудия. 

Способы пересечения границы нарушители порой выбирают крайне изощренные: ходят задом наперед, строят канатные дороги над пунктами наблюдения, бросаются в ледяную воду Западного Буга. Однако проскользнуть мимо бдительных пограничников с натренированными немецкими и бельгийскими овчарками им не удается. 

Фото автора.

Государственная граница в Бресте была установлена в сентябре 1939 года. Именно тогда 17-й пограничный отряд переместился с местечка Тимковичи (ныне Минская область) на западные рубежи Советского Союза. В его состав входило 20 пограничных застав и 5 пограничных комендатур – в такой укомплектованности были встречены гитлеровские войска в июне 1941-го.

Участок подконтрольный нынешней 11-й погранзаставе «Брест» тогда охраняла 9-я застава, которой командовал Андрей Митрофанович Кижеватов. Правда, 80 лет назад расположение заставы находилось в районе Тереспольских ворот Брестской крепости. 22 июня лейтенант Кижеватов возглавил ее оборону. Но уже на следующий день, когда оборонять было нечего, со своими он бойцами перешел в подвалы находящейся рядом казармы 333-го стрелкового полка, которые героически защищал до 29 июня. В 1965 году Андрею Кижеватову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. С 1958 года 11-я пограничная застава «Брест» носит его имя. 
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