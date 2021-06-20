7 граждан Афганистана были задержаны брестскими пограничниками

Государственная граница в Бресте была установлена в сентябре 1939 года. Именно тогда 17-й пограничный отряд переместился с местечка Тимковичи (ныне Минская область) на западные рубежи Советского Союза. В его состав входило 20 пограничных застав и 5 пограничных комендатур – в такой укомплектованности были встречены гитлеровские войска в июне 1941-го.



Участок подконтрольный нынешней 11-й погранзаставе «Брест» тогда охраняла 9-я застава, которой командовал Андрей Митрофанович Кижеватов. Правда, 80 лет назад расположение заставы находилось в районе Тереспольских ворот Брестской крепости. 22 июня лейтенант Кижеватов возглавил ее оборону. Но уже на следующий день, когда оборонять было нечего, со своими он бойцами перешел в подвалы находящейся рядом казармы 333-го стрелкового полка, которые героически защищал до 29 июня. В 1965 году Андрею Кижеватову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. С 1958 года 11-я пограничная застава «Брест» носит его имя.

Об инциденте рассказал официальный представитель Брестской пограничной группы майор Сергей Дмитриев:По словам официального представителя Брестской пограничной группы, после начала эпидемии Covid-19 количество нарушений снизилось. Это связано со снижением количества людей, которые в принципе пересекают границу.Способы пересечения границы нарушители порой выбирают крайне изощренные: ходят задом наперед, строят канатные дороги над пунктами наблюдения, бросаются в ледяную воду Западного Буга. Однако проскользнуть мимо бдительных пограничников с натренированными немецкими и бельгийскими овчарками им не удается.Фото автора.