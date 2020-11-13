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60 бывших солдат получат награды от имени министра

Министерство обороны традиционно отмечает лучших военнослужащих, уволенных в запас, и их матерей. 60 бывших солдат получат награды от имени министра.


Одна из таких семей – Старовойтовы из деревни Николаевка Светлогорского района. Сегодня в 56-м отдельном полку связи поблагодарили мать военнослужащего Татьяну Ефимовну. Ее сын,ефрейтор Максим Старовойтов, пройдя пятимесячный курс обучения в 72-м ОУЦ, прибыл в 56-й отдельный полк связи, где выполнял обязанности в качестве старшего механика-телеграфиста аппаратной П-238ТК мобильного узла связи. 

– Для любого парня армия – это школа жизни, ее нужно пройти. У меня прошли двое: старший сын – в Минской военной комендатуре, а младший –в 56-м отдельном полку связи. Поначалу переживала за Максима, но потом нашла полное взаимопонимание со старшими начальниками моего солдата. По каким-то вопросам мне звонили командиры и интересовались, всегда я сама могла обратиться к ним, расспросить, как сын. Контактных телефонов, чтобы успокоить материнское сердце, хватало, – рассказывает Татьяна Сторовойтова. – Я очень рада, что сын показал себя достойно во время службы. Максим возмужал. Правильно говорят, что армия из юноши делает мужчину. Спасибо командирам за науку! 

Фото: 56-й отдельный полк связи
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