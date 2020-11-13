60 бывших солдат получат награды от имени министра

Одна из таких семей – Старовойтовы из деревни Николаевка Светлогорского района. Сегодня в 56-м отдельном полку связи поблагодарили мать военнослужащего Татьяну Ефимовну. Ее сын,ефрейтор Максим Старовойтов, пройдя пятимесячный курс обучения в 72-м ОУЦ, прибыл в 56-й отдельный полк связи, где выполнял обязанности в качестве старшего механика-телеграфиста аппаратной П-238ТК мобильного узла связи.– рассказывает Татьяна Сторовойтова.Фото: 56-й отдельный полк связи