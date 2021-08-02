6 августа – единый день личного приема членами Совета Республики

Единый день личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц членами Совета Республики Национального собрания Беларуси пройдет в Минске в пятницу, 6 августа 2021 года.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в администрации Фрунзенского района г. Минска, расположенной по адресу ул. Кальварийская, 39.

Начало приема в 10.00.

Запись - по телефонам (017) 352-65-54, 321-22-98, 222-66-94, 327-98-21.