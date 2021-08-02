6 августа – единый день личного приема членами Совета Республики

Единый день личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц членами Совета Республики Национального собрания Беларуси пройдет в Минске в пятницу, 6 августа 2021 года.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в администрации Фрунзенского района г. Минска, расположенной по адресу ул. Кальварийская, 39.
Начало приема в 10.00.
Запись - по телефонам (017) 352-65-54, 321-22-98, 222-66-94, 327-98-21.
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Заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко прием будет проводить в администрация Ленинского района г. Минска (ул. Маяковского, 83).
Начало приема в 11.00.
Запись - по телефону (017) 379-32-87, 327-62-98.
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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец примет граждан в администрации Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича 17).
Начало приема в 11.00.
Запись - по телефону: (017) 389-26-26, 222-36-34.
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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет прием в администрации Советского района г. Минска (ул. Дорошевича, 8).
Начало приема в 11.00.
Запись по телефону: (017) 271-25-88, 327-26-71.
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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый примет граждан и представителей юрлиц в администрации Октябрьского района г. Минска (ул. Чкалова, 6).
Начало приема в 11.00.
Запись - по телефону: (017) 397-07-73, 327-36-73.
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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков проведет прием в администрации Московского района г. Минска (просп. Дзержинского, 10).
Начало приема в 10.00.
Запись по телефону: (017) 390-62-68, 327-27-18.
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Член Совета Республики, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец проведет прием в администрации Первомайского района г. Минска (пер. К.Чорного, 5).
Начало приема в 11.00.
Запись по телефону: (17) 357-77-47.
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Член Совета Республики, заместитель начальника Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ им. Максима Танка Марина Ильина примет граждан и юрлиц в администрации Партизанского района г. Минска (ул. Захарова 53).
Начало приема в 11.00.
Запись по телефону: (017) 361-63-61.
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Член Совета Республики, директор государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Олег Руммо проведет прием в администрации Московского района г. Минска (просп. Дзержинского, 10).
Начало приема в 18.00.
Запись - по телефонам: (+37529) 123-83-07 и (+37529) 702-08-58.
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Член Совета Республики, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц проведет прием в Центральном районе Минска по адресу: ул. Короля, д. 20, к. 1.
Начало приема в 11.00.
Запись - по телефону: (+37529) 352-85-03.