Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.97
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. 6 августа – единый день личного приема членами Совета Республики

6 августа – единый день личного приема членами Совета Республики

Единый день личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц членами Совета Республики Национального собрания Беларуси пройдет в Минске в пятницу, 6 августа 2021 года.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в администрации Фрунзенского района г. Минска, расположенной по адресу ул. Кальварийская, 39.

Начало приема в 10.00.

Запись - по телефонам (017) 352-65-54, 321-22-98, 222-66-94, 327-98-21.

***

Заместитель Председателя Совета Республики Анатолий Исаченко прием будет проводить в администрация Ленинского района г. Минска (ул. Маяковского, 83).

Начало приема в 11.00.

Запись - по телефону (017) 379-32-87, 327-62-98.

***

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец примет граждан в администрации Заводского района г. Минска (ул. Жилуновича 17).

Начало приема в 11.00.

Запись - по телефону: (017) 389-26-26, 222-36-34.

***

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович проведет прием в администрации Советского района г. Минска (ул. Дорошевича, 8).

Начало приема в 11.00.

Запись по телефону: (017) 271-25-88, 327-26-71.

***

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый примет граждан и представителей юрлиц в администрации Октябрьского района г. Минска (ул. Чкалова, 6).

Начало приема в 11.00.

Запись - по телефону: (017) 397-07-73, 327-36-73.

***

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков проведет прием в администрации Московского района г. Минска (просп. Дзержинского, 10).

Начало приема в 10.00.

Запись по телефону: (017) 390-62-68, 327-27-18.

***

Член Совета Республики, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец проведет прием в администрации Первомайского района г. Минска (пер. К.Чорного, 5).

Начало приема в 11.00.

Запись по телефону: (17) 357-77-47.

***

Член Совета Республики, заместитель начальника Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ им. Максима Танка Марина Ильина примет граждан и юрлиц в администрации Партизанского района г. Минска (ул. Захарова 53).

Начало приема в 11.00.

Запись по телефону: (017) 361-63-61.

***

Член Совета Республики, директор государственного учреждения «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» Олег Руммо проведет прием в администрации Московского района г. Минска (просп. Дзержинского, 10).

Начало приема в 18.00.

Запись - по телефонам: (+37529) 123-83-07 и (+37529) 702-08-58.

***

Член Совета Республики, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц проведет прием в Центральном районе Минска по адресу: ул. Короля, д. 20, к. 1.

Начало приема в 11.00.

Запись - по телефону: (+37529) 352-85-03.

osipov@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Умер советский актер Анатолий Рудаков
Белоруски завершили выступление в первом предварительном этапе соревнований по синхронному плаванию на Олимпиаде
Минэкономики: по результатам 5 лет ВВП вырастет в 1,2 раза, зарплата - в 1,5-2 раза
Квалификационные соревнования по прыжкам с шестом на Олимпиаде приостановили из-за дождя
Формула-1. Гран-при Венгрии.
Сводка по COVID-19 на 2 августа: за сутки плюс 756 новых случаев заражения
Прогноз погоды на 3 августа: местами дожди с грозами и до +26 °С
В Браславском районе легковушка врезалась в дерево – есть пострадавшие
Фотофакт. Праздничные мероприятия, посвященные Дню десантников и сил специальных операций в Витебске
Сотни тысяч демонстрантов несколько уикендов подряд выходят на протесты против антиковидных мер в Европе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Стометровка позора
Фото дня: олимпийский чемпион Том Дейли вяжет свитер во время женских соревнований
Фотофакт. Бронзовый медалист Максим Недосеков на олимпийской церемонии награждения
6 августа – единый день личного приема членами Совета Республики
В Ивьевском районе состоялся фестиваль «Бакштовский колорит»
Гандилов: в отношениях Баку и Минска – реальные дела
Кочанова: добрые отношения Минска и Баку должны развиваться и впредь
Белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик погиб в автокатастрофе в Германии
Актер Джей Пикетт умер во время съемок вестерна
Зина Куприянович презентовала новую песню и клип
На торгах 2 августа доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
мнение
Николай ЩЕКИН
«Самое страшное, что можно вообразить, — это желать нищеты своему народу»
Белорусский НОК тесно сотрудничает с МОК в ситуации с Тимановской
В Хойникском районе милиционеры выявили хищение почти 3 тонн зерна
В Жлобинском районе опрокинулась легковушка под управлением водителя без прав
В Рогачевском районе мотоциклист столкнулся на дороге с косулей и пострадал
Шпаковский: у нас в обществе появилась плеяда «невероятных», которые искренне считают себя вправе раздавать людям моральные оценки
Щербацевич занял 7-е место в финале по стрельбе из винтовки на Олимпиаде
Синявский о гибели людей на воде: главная причина – личная беспечность
Синявский о дополнительной помощи Турции в тушении лесных пожаров: ждем запроса турецкой стороны
Президент Армении назначил Никола Пашиняна премьер-министром
Показательные выступления на День десантников и сил специальных операций в Витебске – стрим
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это ж надо было такими уродиться…
В агрогородке Езеры Чериковского района студотрядовцы благоустроили Ильинскую криницу
Шпаковский рассказал о двойных стандартах и политике в спорте
Синявский: в текущем году подразделениями МЧС спасено более 3 тысяч человек, в том числе 96 детей
«Олимпийский выбор» Максима Недосекова – Витебский областной комплексный центр олимпийского резерва
В Витебской области автомобиль насмерть сбил велосипедистку
Шпаковский о ситуации с Тимановской: у некоторых спортсменов появились проблемы морально-психологического характера – зазвездились
Лукашенко: главная задача – сохранить людей
В Беларуси утверждено положение о консервации госимущества
В Могилевской области стартовала акция «Теперь я первоклашка»
В Беларусь с официальным визитом прибыл начальник генштаба ВС Казахстана
Шпаковский о разговоре Президента с активом местной вертикали: кумулятивный эффект от таких встреч огромен
День Воздушно-десантных войск отмечают в Бресте - стрим
Фотофакт. Дружеская атмосфера в сборной Беларуси по легкой атлетике: «обнимашки» Максима Недосекова и Эльвиры Герман
Авторы