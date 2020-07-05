50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси

Положительный тест на COVID-19 был зафиксирован у 63 тысячи 554 человек. За все время распространения коронавируса в Беларуси умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с обнаруженной коронавирусной инфекцией.Всего проведено 1 млн 68 тысяч 29 тестов.