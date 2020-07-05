В нашей стране на 5 июля выздоровел и выписан 50 871 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом информировали в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Положительный тест на COVID-19 был зафиксирован у 63 тысячи 554 человек. За все время распространения коронавируса в Беларуси умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с обнаруженной коронавирусной инфекцией.
Всего проведено 1 млн 68 тысяч 29 тестов.
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50 871 пациент с COVID-19 выздоровел и выписан в Беларуси
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