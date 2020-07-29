45 пьяных водителей задержали в Минске за пять дней

А сначала года за подобные нарушения к ответственности привлечены уже более 1100 человек, рассказали в ГАИ Минска.

Минская ГАИ подвела итоги усиленного контроля за нетрезвыми водителями, который проходил с 24 по 28 июля. В итоге было выявлено 45 пьяных водителей.

- За первое полугодие 2020 года за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, передачу управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) привлечены к ответственности более 1100 водителей, - такие цифры назвали в ГАИ Минска.

И напомнили, что ПДД строго и однозначно запрещают всем водителям управлять транспортным средством, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.