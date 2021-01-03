40 лет издательству «Юнацтва»

В год выходило почти 120 книг самой разной направленности. Здесь была и сверхпопулярная «Библиотека приключений и фантастики», и «Бібліятэчка дзіцячага сада», и «Библиотека отечественной и зарубежной классики», и две школьных библиотеки — на русском и белорусском языке. На момент закрытия издательства в апреле 2002 года в нем были редакции литературы для дошкольников, младших школьников и подростков, а в штатном расписании числилось 33 специалиста.— рассказывает художник Сергей Волков.Книги издательства «Юнацтва», особенно для малышей, почти всегда были богато иллюстрированы. Их было приятно держать в руках. Они приохочивали детей к чтению.Много внимания уделяло издательство пропаганде белорусской культуры, нравственных и художественных ценностей нашего народа.— вспоминает переводчик Марина Брылева.С самыми теплыми чувствами вспоминает она первого директора — поэта, писателя и переводчика Валентина Антоновича Лукшу, автора знаменитой песни «Стаяць на рэйдзе нашы брыганціны…», который за свою долгую трудовую и творческую жизнь успел побывать и инструктором райкома комсомола, и сотрудником полоцких районных газет, и заведующим отдела литературы и искусства республиканской газеты «Чырвоная змена», и главным редактором Главной редакции литературно-драматического вещания Белорусского радио. С 1981 по 1998 год он возглавлял издательство «Юнацтва».— делится впечатлениями Марина Брылева.Затем место Лукши занял другой поэт — Алесь Комаровский. Он руководил коллективом вплоть до его возвращения под крыло «Мастацкай літаратуры», где бывшее издательство получило статус редакции детской литературы.Насколько оправданна была эта реорганизация? На эту тему до сих пор идут жаркие споры.В архивах «Юнацтва», хранящихся ныне в Белорусском государственном архиве-музей литературы и искусства, остались рукописи Ивана Аношкина, Виталия Вольского, Сергея Граховского, Владимира Короткевича, Арсения Лиса, Эди Огнецвет, Максима Танка, Ивана Шамякина и многих других. Не все они были изданы.За прошедшие годы явилось на свет новое поколение юных читателей. Но до сих пор во многих домах как самая большая драгоценность хранятся книги издательства «Юнацтва». Жива и память о замечательных людях, отдавших свое сердце детям.