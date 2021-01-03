40 лет издательству «Юнацтва»

Ровно четыре десятилетия назад, согласно приказу Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли оно отпочковалось от издательства «Мастацкая літаратура» и сосредоточилось на издании книг для детей.
В год выходило почти 120 книг самой разной направленности. Здесь была и сверхпопулярная «Библиотека приключений и фантастики», и «Бібліятэчка дзіцячага сада», и «Библиотека отечественной и зарубежной классики», и две школьных библиотеки — на русском и белорусском языке. На момент закрытия издательства в апреле 2002 года в нем были редакции литературы для дошкольников, младших школьников и подростков, а в штатном расписании числилось 33 специалиста.
— Я сотрудничал с издательством «Юнацтва» с момента его отпочкования от «Мастацкой літаратуры», — рассказывает художник Сергей Волков. — Помогал худредам Николаю Козлову, Вите Клименко, Саше Шеверову перевозить их отдел на новое место. И затем все годы сотрудничал с издательством — рисовал книжки одну за другой.
Книги издательства «Юнацтва», особенно для малышей, почти всегда были богато иллюстрированы. Их было приятно держать в руках. Они приохочивали детей к чтению.
Много внимания уделяло издательство пропаганде белорусской культуры, нравственных и художественных ценностей нашего народа.
— Это мое первое место работы, 1983-1986 год. Отдел литературы на иностранных языках, — вспоминает переводчик Марина Брылева. — Замечательный начальник — Геродот Гаврилович Чернущенко. Он был Постоянным Представителем БССР при ООН в 1964-1967 и 1974-1977 годах. Умница, интеллигент, очень добрый человек. Отдел занимался переводом белорусских народных сказок на английский, немецкий, французский и испанский языки. Книги выходили с красочными иллюстрациями белорусских художников.
С самыми теплыми чувствами вспоминает она первого директора — поэта, писателя и переводчика Валентина Антоновича Лукшу, автора знаменитой песни «Стаяць на рэйдзе нашы брыганціны…», который за свою долгую трудовую и творческую жизнь успел побывать и инструктором райкома комсомола, и сотрудником полоцких районных газет, и заведующим отдела литературы и искусства республиканской газеты «Чырвоная змена», и главным редактором Главной редакции литературно-драматического вещания Белорусского радио. С 1981 по 1998 год он возглавлял издательство «Юнацтва».
— Очень интеллигентный и мудрый человек, — делится впечатлениями Марина Брылева. — И коллектив был очень творческий и дружный.
Затем место Лукши занял другой поэт — Алесь Комаровский. Он руководил коллективом вплоть до его возвращения под крыло «Мастацкай літаратуры», где бывшее издательство получило статус редакции детской литературы.
Насколько оправданна была эта реорганизация? На эту тему до сих пор идут жаркие споры.
В архивах «Юнацтва», хранящихся ныне в Белорусском государственном архиве-музей литературы и искусства, остались рукописи Ивана Аношкина, Виталия Вольского, Сергея Граховского, Владимира Короткевича, Арсения Лиса, Эди Огнецвет, Максима Танка, Ивана Шамякина и многих других. Не все они были изданы.
За прошедшие годы явилось на свет новое поколение юных читателей. Но до сих пор во многих домах как самая большая драгоценность хранятся книги издательства «Юнацтва». Жива и память о замечательных людях, отдавших свое сердце детям.
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40 лет издательству «Юнацтва»
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