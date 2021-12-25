29 декабря в Центральном детском парке Горького в Минске состоится праздник «В Новый год - с «Белой Русью!»

Конкурс на лучшего снеговика, снежный кросс, квесты и флешмобы - все это и многое другое ожидает гостей предновогоднего праздника. Дед Мороз и Снегурочка вручат призы и подарки, а еще угостят солдатской кашей. Об этом корреспонденту sb.by рассказала пресс-секретарь в Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Вероника Давидчук:

- Правильно кто-то отметил, что ожидание праздника, еще более насыщено позитивом, чем сам праздник. Свой вклад в создание хорошего настроения для минчан и гостей столицы внесет и РОО «Белая Русь». Если ранее предновогодние мероприятия проводились нами в помещении, то в этом году в связи со сложной эпидситуацией гулянья пройдут на открытом воздухе. Праздничное городское мероприятие «В Новый год — с «Белой Русью!» пройдет в рамках республиканской акции «Наши дети». Во время праздника в парке Горького будут вручены грамоты и приятные подарки детям, побеждавшим в олимпиадах, конкурсах, принимавших активное участие в общественной жизни школ, где они учатся.





29 декабря с 11:00 до 14:00 в Центральном детском парке имени М. Горького будут работать концертные, игровые и интерактивные площадки. Пройдут концертная («Новый год к нам мчится…»), концертно-развлекательная («Хоровод НонСтоп»), игровая («Ура, зима, каникулы»), спортивная («Зимние забавы») программы.

В день мероприятия состоятся снежный кросс «На встречу Новому году», а также конкурс на лучшего снеговика «Снеговик Party», квест-игра «Новогодний коктейль», новогодний флешмоб.

Будут работать аттракционы «Меткий стрелок», «Веселые санки», «Перетягивание каната», «Хоккеисты», «Снайперы», «Снежинка».

Организатор мероприятия — Минская городская организация Республиканского общественного объединения «Белая Русь» — приглашает горожан провести праздничное время весело, познавательно и интересно.

kuzmich@sb.by



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