28 августа на шлюзе «Домбровка» пройдет открытый фестиваль «Августовский канал в культуре трех народов»

Организаторы обещают зрелищное мероприятие с катанием на теплоходе, мастер-классами по народным танцам, поеданием драников на скорость.

– Традиционно самым популярным местом проведения у гродненцев и гостей остается шлюз Домбровка, – рассказали в Гродненском районном культурно-информационном центре. – Хедлайнером фестиваля станет минский фольк-бенд «Неруш».

Начнется праздник театрализованным шествием участников, представляющих народные коллективы Гродненщины. Целый день на главной сцене будет идти концертная программа с выступлением лучших артистов области.

Гостям будет предоставлена возможность найти развлечения на любой вкус. Например, на площадке «Аўгустоўскія забавы» будут доступны развлечения: «Бег с карамыслам», «Бульба-эстафета» и «Смачны забег». Здесь же пройдет традиционная для фестиваля акция «Пабудуем Аўгустоўскі канал разам». На берегу канала будет возведет каркас шлюзов, мостов и близлежаших построек, а участникам и гостям фестиваля предложат разрисовать красками эти заготовки.

Запланирован баттл баянистов, аккордеонистов и гармонистов. Всех желающих во время мастер-класса научат традиционным народным танцам.

Ремесленники представят свои работы, которые можно будет не только приобрести, но и научиться делать своими руками. Опытные мастера поделятся секретам соломоплетения, изготовления кукол-оберегов, расскажут про необычные техники рисования. Также можно посетить литературное кафе и фотовыставку «Гісторыя фестывалю ў фотаздымках», на которой будут представлены фотографии разных лет проведения фестиваля. На библиотечной площадке детям предложат раскраски с национальными костюмами. Любители активного отдыха смогут поиграть в пляжный волейбол, принять участие в «Куриных забегах», покататься на велосипедах.

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