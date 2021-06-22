На фоне распространения коронавируса Белорусская железная дорога решила провести единый день пассажира дистанционно 24 июня. Об этом информирует пресс-центр БЖД.
23 и 24 июня желающие смогут задать свои вопросы специалистам БЖД по телефону контакт-центра 151, в письме на электронную почту brail@rw.by, а также через чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram, WhatsApp и Facebook. Важно указать, что вы обращаетесь в рамках единого дня пассажира. Ответы на поступившие вопросы будут размещены на официальном сайте Белорусской железной дороги.
Непосредственно 24 июня с 11:00 до 14:00 на вопросы пассажиров будут отвечать руководители пассажирской службы управления Белорусской железной дороги. На протяжении трех часов свои вопросы им можно будет задать по телефону 151 (звонок доступен с номеров стационарной телефонной сети, а также всех мобильных операторов).
Единый день пассажира у БЖД уже стал традиционным, первый раз его провели в 2015 году. Четыре раза в год представители пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги встречаются с пассажирами на железнодорожных вокзалах Беларуси для изучения мнения потребителей транспортных услуг, получения обратной связи.
В пресс-центре подчеркнули, что такие мероприятия помогают совершенствовать пассажирские перевозки и повышать качество оказываемых услуг.
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24 июня БЖД проведет единый день пассажира в онлайн-формате
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