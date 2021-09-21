22 сентября Совет Республики проведет единый день приема в Брестской области

Завтра члены Совета Республики Национального собрания Беларуси проведут единый день приема граждан в исполкомах Брестской области. Приемы, проводимые членами Президиума (председателем Совета Республики, его заместителем и председателями постоянных комиссий), начнутся в 11:00 и будут длиться до последнего заявителя.

Председатель Совета Республики Кочанова Наталья Ивановна личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц проведет в Ляховичском райисполкоме (г. Ляховичи, пл. Ленина, 3). Записаться на прием можно по телефонам в Минске (8-017) 328-53-24 и в Ляховичах (8-01633) 2-15-74.

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Заместитель председателя Совета Республики Исаченко Анатолий Михайлович будет принимать граждан в Ивацевичском райисполкоме (г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44); телефоны для записи (8-017) 327-24-09; (8-0164) 59-24-43.

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сивец Сергей Михайлович – в Ганцевичском райисполкоме (г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, д. 1); телефоны для записи (8-017) 327-27-68; (8-01646) 2-42-68.

Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Русый Михаил Иванович – в Каменецком райисполкоме (г. Каменец, ул. Брестская, д. 9); телефоны для записи (8-017) 327-55-84; (8-1631) 2-12-43.

Председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Рунец Татьяна Аркадьевна – в Брестском райисполкоме (г. Брест, ул. В.Хоружей, 2); телефоны для записи (8-017) 327-27-09; (8-0621) 21-36-15.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Лискович Виктор Андреевич – в Кобринском райисполкоме (г. Кобрин, пл. Ленина, 3); телефоны для записи (8-017) 327-25-93; (8-01642) 3-50-74.

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Рачков Сергей Анатольевич – в Лунинецком райисполкоме (г. Лунинец, ул. Красная, 1); телефоны для записи (8-017) 327-27-18; (8-01647) 2-13-08.

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Член Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Карпицкий Александр Сергеевич – в Брестском горисполкоме с 10:00 до 12:00 (г. Брест, ул. Энгельса, 3, каб. 101) прямую телефонную линию по телефону (8-0162) 21-02-04. Начало приема граждан затем – в 12:00.

Член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Маркевич Василий Петрович – в Барановичском райисполкоме с 11:00 до 13:00 (г. Барановичи, ул. Советская, 79); телефон для записи (8-0163) 64-83-73.

Член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Протосовицкий Григорий Васильевич – в Столинском райисполкоме с 9:00 до 13:00 (г. Столин, ул. Советская, 69); телефон для записи – (8-01655) 2-84-34).

Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сачковская Ирина Юльяновна – в Пинской городской организации РОО «Белая Русь» с 14:00 до 17:00 (г. Пинск, ул. Горького, д. 15); телефоны для записи (8-0165) 32-24-88; (8-0165) 61-35-58.

Член Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Шатликова Тамара Анатольевна – в Малоритском райисполкоме с 10:00 до 12:00 (г. Малорита, ул. Красноармейская, д. 1); телефон для записи (8-01651) 2-00-58.

Член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Шолтанюк Анатолий Витальевич – в Жабинковском райисполкоме с 9:00 до 12:00 (г. Жабинка, ул. Кирова 65); телефон для записи (8-01641) 6-33-96.

Предварительная запись осуществляется до 22 сентября включительно во все дни (включая выходные) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

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