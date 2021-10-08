22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

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РИА Новости

Ранее 22-летняя Айшат занимала должность первого замминистра культуры Чечни.Спикер республиканского парламента Магомед Даудов отметил, что благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.