SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. 22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

22-летняя дочь Кадырова стала министром культуры Чечни

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат назначена министром культуры Чечни. Об этом информирует РИА Новости

Фото: РИА Новости

Ранее 22-летняя Айшат занимала должность первого замминистра культуры Чечни. 

Спикер республиканского парламента Магомед Даудов отметил, что благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы