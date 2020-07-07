Минимум 21 человек стал жертвой падения автобуса в водохранилище в городском округе Аньшунь юго-западной провинции КНР Гуйчжоу 7 июля, пишет издание "Пэнпай". Пострадали еще 15 пассажиров.
Все пострадавшие доставлены в госпиталь. Точное количество людей, бывших в момент аварии в автобусе, пока не установлено, пишет ТАСС.
Министерство общественной безопасности КНР уже отправило в район ЧП специальную комиссию для расследования причин происшествия.
Ранее Центральное телевидение Китая информировало, что транспортное средство, перевозившее школьников в день единого государственного экзамена для поступления в вузы, въехало в отбойник и свалилось в водоем. О погибших и пострадавших данных не было. На месте ДТП трудятся медики, работники спасательной службы и водолазы.
Обычно выпускники китайских школ сдают единый экзамен с 6 по 8 июня, но в нынешнем году из-за COVID-19 экзамен был перенесен на 7–8 июля.
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21 человек погиб при падении автобуса со школьниками в водоем на юге Китая
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